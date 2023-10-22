無家者｜四機構辦公聽會　聯署倡建立友善社區保障尊嚴

四個服務無家者的機構今日（22日）舉行無家者友善社區公聽會，提出無家者友善社區八大元素，包括促當局改善房屋政策及住宿服務，支援無家者住屋需要、為無家者設立整全及循序漸進的就業服務等，建立一個無家者友善社區，為無家者提供更多支援，及保障無家者的基本權利及尊嚴。



香港社區組織協會、基督教關懷無家者協會、同路舍（ImpactHK）、及慈悲香港（MercyHK）今日舉行無家者友善社區公聽會，多名立法會議員，包括鄧家彪、狄志遠、林筱魯、張欣宇均有出席。

四機構指出，政府現時只有無家者服務，但未有無家者友善政策，無家者人口由2014年780人增加至2023年5月的1,470人，升幅達88%，惟政府資助宿位由2014年的202個，至2023年僅增至228個， 遠遠追不上無家者人口增長。

本港無家者人口由2014年780人增加至2023年5月的1470人，升幅達88%。（資料圖片／王譯揚攝）

無家者面對居住、就業、醫療等多重困難。四機構表明，政府和社會各界有責任及能力，為無家者提供更多的支援和保障。在聯署立場書中，四機構也提出無家者友善社區八個應有的元素：

一/社會各界需要共同締造一個公正、友善、尊重及人性化的社會環境

二/建立無家者友善社區，促進社區共融，鼓勵接納邊緣社群

三/制定無家者友善政策，跨部門處理無家者需要

四/保障無家者於街上生活及休息，免受滋擾的權利

五/改善房屋政策及住宿服務，支援無家者短、中、長期住屋需要

六/為無家者建立充分而具針對性的醫療服務，支援其身體及精神健康需要

七/為無家者設立整全及循序漸進的就業服務

八/促進社區教育，加強社會大眾對無家者社群的理解



四機構特別提到，政府需保障無家者的基本權利及尊嚴，並透過公眾教育，讓大眾了解無家者的生活狀況和面對的困境，期望政府及社會各界循這八個方向探討及落實具體措施，改善無家者的生活質素。