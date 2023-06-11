大角咀近千「膠馬陣」圍封隧道天橋半壁　「美化」為由驅逐無家者

大角咀櫻桃街行人隧道及亞皆老街行人天橋過去有逾40名無家者露宿，惟政府當局以「美化工程」為由，先後於今年2月底及4月底，兩度動員食環署、油尖旺民政處、社署等多個部門進行聯合清場行動，將一班無家者驅逐離場，並以逾千個「膠馬陣」圍封行人隧道及天橋至今，佔據一半行人通道位置，導致原本棲身在內的露宿者紛紛四散，大嘆無處容身。有一直協助無家者的社工質疑，當局以「地區美化工程」為由，實際出招趕絕無家者。



近千「膠馬陣」圍封 佔據天橋一半通道

被圍封的櫻桃街行人隧道與連接的旺角塘尾道及亞皆老街行人天橋，一直有無家者露宿的問題，今年2月24日和4月25日，食環署、油尖旺民政處、社署等多個部門先後以「隧道維修及美化工程」及「天橋美化工程」為由，進行聯合清場行動，當局人員在場貼出「局部圍封」通知，呼籲市民「勿在天橋棄置雜物」，否則政府會不作通知而清理，此舉令原本棲身在該範圍的超過40名無家者，被迫棄下部分家當，紛紛四散離開。

記者5月下旬曾到現場視察，發現上址行人隧道及連接的亞皆老街行天橋的工程尚未動工，但有半壁範圍被近600個膠馬圍封，旁邊放置近70個仍未使用的膠馬，隧道內則有逾300個膠馬圍封。當局又以粗身鐵線綑綁部分膠馬，甚至連樓梯上、只有兩步距離的小平台，都用膠馬圍封一半空間，佔去天橋近一半位置；隧道口附近亦擺有數十個中型膠馬。

至近日，記者再度走訪櫻桃街行人隧道，上址工程已開始動工，近橡樹街方向一段隧道管道的牆壁已張貼了新的海報貼紙，其餘則沒有多大變化，而隧道內仍置放有大量膠馬，佔據整條隧道和行人天橋的半壁位置，導致隧道只餘一半通道讓行人使用。

大清場過後 無家者何處容身

面對工程完結無期，一批「原居」隧道的無家者遽變「流離失所」，包括今年70歲無家者Albert ，他向《香港01》表示，早年在大角咀區內的公園露宿，後來公園被封，他又轉去旺角洗衣街公園，也睡過其他地方。之後，他經街友介紹在櫻桃街行人隧道露宿，直至今年2月底的官方清場行動為止，已在該處露宿了長達一年半。

「油尖旺的街頭、公園我都睡過。」 無家者Albert

Albert說選擇於上址露宿，只因行人隧道可遮風擋雨，且鄰近洗手間、休憩公園和派飯的社區中心。然而，自從隧道被圍封，Albert 每日到中心取飯後，要到距離較遠的洗衣街公園露宿，連找地方去洗手間也很難，只能隨身帶備膠樽，若真的人有三急，亦能充當「尿壼」來方便解決。

70歲的無家者Albert在櫻桃街行人隧道露宿了長達一年半 ，在大清場過後，他目睹這個「家園」已被圍封，大嘆無處容身。（歐嘉樂攝）

Albert 憶述大清場當天，自己留守到最後一刻，稱：「因為身邊有啲嘢收唔晒，其實唔係好值錢㗎咋，純粹想用嚟留念。」面對當局態度強硬，他承認是由於部分無家者不自愛，有不良習慣，如抽煙、隨地大小二便，影響附近環境衞生所造成。不過，現時香港沒有法例監管露宿，他認為政府當局是存心想驅逐無家者離開。

「瞓街唔犯法，政府咪用埋啲『屎橋』趕絕（無家者）。」 無家者Albert

無家者多次遇竊存陰影 帶全副家當通街走

一場行動令多位無家者無處容身，Albert同樣仍未覓得新落腳地，只能把所有行李都帶在身上，不論去哪裏，上下樓梯、搭巴士，都帶着一個行李箱，行李裏有他的手提電話、三條充電線及行動電源、拖鞋，還有用層層膠袋包住的膠樽。

至晚上，當他找到一個稍微昏暗的公園角落位睡覺時，也要把每一件行李孭在身上，從不放下。Albert小心看管全副家當，皆因一年前在隧道內睡午覺，只不過小休短短半小時，醒來後竟發現手機和行動電源都被人偷走，令他至今仍留下陰影，自此將所有物品都帶在身上。

囤積症無家者入住賓館遭趕 被迫瞓洗衣店

至於另一位同樣受清場影響的K叔（化名），在櫻桃街行人隧道「暫住」超過一年，一直有接受關注無家者權益的團體「同路舍」的協助。據同路舍引述K叔指，該次清場行動的強硬程度是前所未見，而在清場當日，K叔留守到最後一刻，直至其家當被清理後，本來休息的位置亦被圍欄封堵，只能黯然離場。

之後，K叔在同路舍協助下，獲安排入住賓館棲身，但由於他一向有囤積症的問題，因此賓館接收了不少投訴，又因囤積雜物被業主趕走。現時，K叔只能到區內的24小時洗衣店度過每個深夜，捲縮在店內唯一一張膠椅上歇息，至今已經維持了2個月。

「我看到以前一起在隧道『同住』的人後來轉到天橋休息，但不出兩個月時間，天橋也有清場行動。」 K叔（化名）

他指，要在區内要找到一個有蓋的、且未被圍起的空置地方休息非常困難。早前他如常在洗衣店休息，就有不法之徒把他身上裝有所有個人物品的手袋搶去，裏面更有一張已經領取消費券的八達通卡，本來在街上度日已經相當危險，如今失去棲身地，更令一眾無家者走投無路。

「同路社」助理項目經理（社區服務）賀卓軒一直關注無家者權益，他質疑當局以「地區美化工程」為由趕絕無家者。（歐嘉樂攝）

社工：無家者生存空間被扼殺

一直關注無家者權益的「同路社」助理項目經理（社區服務）賀卓軒表示，目前有部分受影響無家者雖已獲安排住宿服務，但尚有無家者或因其他問題而無處容身。他形容，有關該次清場行動的規模是前所未有的強硬，質疑當局以「地區美化工程」為由趕絕這班弱勢人士，說：「因為香港係冇露宿者政策，所以去處理呢啲事時候，佢哋只從公共衞生角度出發，在他們的角度是處理物件，唔係處理人。」

賀卓軒又提到，櫻桃街行人隧道有兩位受囤積症困擾的無家者，當日署方為了表現出對他們的包容度，更大方送出兩個大型垃圾桶，給他們擺放家當，他反問：「夠唔夠呢？佢哋的責任係咪到呢到就完結呢？我覺得呢啲係值得商榷的地方。」

社會需提升對囤積症的意識。 「同路社」助理項目經理（社區服務）賀卓軒

他指，署方若只單從公共衞生的角度來看，只看到在隧道中有大量物品堆積，而不明白無家者可能是基於各種私人理由，如個人的精神狀況、過去的經歷和創傷等，出現囤積症的問題，他強調：「最重要的問題是露宿者冇咗個生存空間後，可以去邊？不斷發生的清場行動，顯然不能解決無家者的問題。」

民政處：行人隧道有損耗 工程預計暑期完成

油尖旺民政事務處回覆《香港01》查詢時表示，大角咀櫻桃街行人隧道是行人設施，設施因使用多時，出現耗損情況。有關政府部門因應設施需要維修及保養，藉此機會推行美化和綠化，包括重新掃漆、加設綠化花盆和安裝海報貼紙等。該處續指，上述工程已經展開，初步預期在暑期完成。而為配合工程，部門在有關隧道的一邊放置欄杆，行人可在另一邊經過。

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