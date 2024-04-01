會展旅客登上「鴨靈號」　沿途欣賞維港景色、飽覽「發光蛋」

旅發局配合「藝聚香港」宣傳推廣，向逾100 名參與「WOW Summit Hong Kong 2024」及「《財富》創新論壇（Fortune Innovation Forum）」的訪港嘉賓提供不同藝術體驗，包括送贈M+及香港故宮文化博物館的入場門票。上星期更為約30名嘉賓策劃獨特的藝遊維港之旅，感受香的風情及藝術文化魅力。



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旅發局配合「藝聚香港」宣傳推廣，向逾100 名參與「WOW Summit Hong Kong 2024」及「《財富》創新論壇（Fortune Innovation Forum）」的訪港嘉賓提供不同藝術體驗，包括送贈M+及香港故宮文化博物館的入場門票。旅發局上星期為約30 名嘉賓策劃獨特的藝遊維港之旅，感受香港的都會風情及藝術文化魅力，以全新角度一同投入城中濃厚的藝術氛圍，藉此豐富會展旅客的商旅體驗。

參與藝遊維港之旅的嘉賓遊覽了尖沙咀海傍，並於著名地標尖沙咀鐘樓前拍照留念，再登上香港傳統中式帆船「鴨靈號」，沿途欣賞維港景色。他們在隨船導覽人員的細心介紹下，了解香港文化中心、香港藝術館、戲曲中心、M+、香港故宮文化博物館等藝文景點的特色，亦在海上觀賞西九文化區大型裝置藝術《抱泡瞬間》﹑中環海濱「teamLab：光漣」展覽，飽覽維港兩岸多元精彩的藝術。

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從杜拜遠赴而來的Ana Solana 表示，香港應有盡有，例如自然風光﹑美食﹑大型基建等，亦讚美香港人很友善。她形容，香港是一個充滿藝術的城市，乘船暢遊維港期間可以一邊欣賞動人景色，一邊欣賞大型藝術裝置，令人嘆為觀止，更推薦每名訪港旅客親身體驗維港之旅，並參觀不同藝術展覽。

同樣來自杜拜的Shahab Tavakol Shoar 也指，香港擁有很多傳統特色﹑歷史文化及大自然環境，加上創科設施齊備，自己很喜歡香港，將來亦會再次到訪。