維港teamLab｜5000萬元發光蛋展免費入場　一文教預約去「倒」蛋

由康文署主辦的「藝術@維港2024」項目「teamLab：光漣」將於下周一（25日）在金鐘添馬公園開幕，公眾免費參觀。200個ovoid（發光蛋）晚上6時半至晚上11時亮燈，當發光的ovoid被人推倒、被風吹倒或被浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立一邊改變光的色彩。參觀者如觸碰，會即時變色，不過要預先登記，才可進入草地互動限制區域，方法是預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間。



若只是想觀看，則毋須預約名額，可以在公園限制區域外圍和海旁觀賞、打卡。



▼3月15日 「teamLab：光漣」試燈▼



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發光蛋被人推倒或風吹倒 迅速彈回來兼變色

「teamLab：光漣」展示兩項藝術作品，《持續站立的生命》中數百個色彩繽紛的發光ovoid，會隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效，以及《呼應之樹》讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

據teamLab介紹，ovoid（發光蛋）可以在任何地方持續站立。ovoid即使被推到、被風吹到、被浪拍倒，也可以持續站立。當發光的ovoid被人推倒、被風吹倒或被浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立一邊改變光的色彩，並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和樹木，被傳播的光會使之發出相同的音色，呼應並擴散開來。

當光芒從樹木的深處延展過來時，表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有浪拍來。 這麼一來人們一定會比平常更意識到相同空間內他人和環境的存在。當風靜止，也沒有人觸碰時，ovoid會開始慢慢得忽明忽暗。

▼3月14日 「teamLab：光漣」試燈▼



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進入草地範圍需預約 限到Klook進行

「teamLab：光漣」在展覽期間，每晚下午6時半至晚上11時亮燈，入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由海富中心外行人天橋前往，按場地工作人員指示沿建議路線參觀，免費入場。

參觀者如欲進入草地範圍與展品互動，必須預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間；非草地範圍則無須預約，仍可看到發光蛋變化。

康文署將於維港兩岸呈獻大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」。由國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽由3月25日至6月2日期間在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）舉行，圖示展覽構想圖。（政府新聞處圖片）

逢周一開放預約下周名額 每日下午1時可爭取即日預約

．預約系統今日（18日）中午12時起接受登記預約，並開展首星期（即3月25日至3月31日）的參觀名額。

．其後逢周一中午12時起，開放預約未來一星期的名額。

．每人每次最多可預訂兩個名額，每天僅限預約一個場次。

．成功預約者需於參觀當日預約時段內到場，向在場職員出示確認電郵內的門票二維碼。

．統將在每日下午1時起開放網上預約即日預留名額。

▼3月13日 「teamLab：光漣」巨蛋吸引市民打卡▼



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展覽或因惡劣天氣關閉 須另行預約

如受惡劣天氣影響，即3號熱帶氣旋警告信號懸掛並可能提升至8號熱帶氣旋警告信號或以上、黑色暴雨警告信號或「極端情況」下，「teamLab：光漣」展覽將因應情況有機會暫時關閉，相關的參觀預約亦會自動取消，受影響的已預約參觀人士須另行再預約參觀。有關臨時的開放和場地安排資訊將透過新聞公報、「藝術＠維港2024」網頁、Klook預約專頁及「我地藝術」和「QK Post」的Facebook和Instagram公布。

整個「藝術@維港」項目花費5,000萬元，包括在中環的項目，即「teamLab：光漣」及本地藝術家項目，但不包括尖沙咀合作夥伴的項目。