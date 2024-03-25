維港teamLab「發光蛋」開幕　過百市民到場打卡感滿意

政府5,000萬元推動的「藝術@維港2024」今日（25日）開幕。焦點項目「teamLab：光漣」晚上6時30分開放予公眾參觀及推「發光蛋」，開始前已有50、60位已登記市民排隊等入場。



有參觀者表示，今日安排順利，不過首個時段天色接近黃昏，相信等到天黑才更震撼，但想先睹為快而挑選6點半進場；也有市民帶同孫仔孫女到場，認為未算太特別，但孫仔孫女就玩得不亦樂乎，希望再次到場。



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特地挑選6點半進場的陳女士指，準時到埗已可即時入場，她曾到過teamLab位於日本的室內展覽，形容今次機會難得。（馬楚烽攝）

特地挑選6點半進場的陳女士指，準時到埗已可即時入場。她曾到過teamLab位於日本的室內展覽，形容今次機會難得，「免費就嚟支持下。」

陳女士指坊間初時對活動有負評，但親臨後發現裝置相當特別，「現場就覺得幾好睇」；至於未到天黑就入場，她指只可挑選一個時段，但希望先睹為快，所以選擇最早到來。

「teamLab：光漣」今日傍晚6時30分開始予市民參觀，有50、60位登記市民一早排隊等入場。（郭梓謙攝）

至於帶同孫仔孫女來參觀的李先生就指，今次是女兒幫忙登記，他笑言可能因為年紀大，「就唔覺得有乜好吸引」，但因為可以陪同孫兒，所以可當作家庭活動。

一對孫兒表示在港很少見看到這類裝置，可以與爺爺來參觀感到開心，孫仔更分享指，「打佢（蛋）就會變色」所以認為好玩新奇，也希望可以再與家人一起再來。

因為放假而與一眾好友參與活動的陳小姐表示，今次活動「得意」、「好靚」，之前都有留意teamLab活動，她說不了解「發光蛋」原來有互動功能。

陳小姐表示，今次活動「得意」、「好靚」。（馬楚烽攝）

文化、體育及旅遊局局長楊潤雄晚上6時45分左右到場。他簡單回應指，看到今次與teamLab合作的活動，從燈光、各樣轉變都不俗，可看到不同市民進場參與、影相、感受氣氛，「靚唔靚（大家）就睇到。」

不過被問到今次為何活動不收費，楊潤雄再次強調，已解釋過相關問題，是希望更多人享受活動，又稱要「擴闊啲睇」，不應單純從金錢角度出發。