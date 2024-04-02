蓮香樓重開｜伙計回巢　新知舊雨忙打卡　30年舊客：飲佢啲人情味

在港開業97年，歷經停業又易手百年茶樓蓮香樓自2022年停業後，周一（1日）愚人節驚喜地於原址中環威靈頓街逆市重開試業，吸引大批舊客及遊客光顧，飲完茶食完點心更要在標誌性牌匾前「打卡」。今日（2日）復活節長假後，有光顧30年舊客聽到重開消息即來幫襯，指對蓮香樓感情深厚，最懷念茶盅，「飲茶唔止食點心，飲吓茶，飲佢啲人情味嘛。」



由新公司營運的蓮香樓保舊創新，一方面保留推車仔、茶盅傳統，重聘舊員工，就連前總廚受邀後，也為情義放下現時工作回巢；另一方面又另闢新徑於樓下開設手搖店「蓮香茶」，實行舊客新客「我全都要」。



負責人林先生表示，蓮香樓現址早前被改劃成住宅用地，故三年後應要交還，屆時蓮香樓剛好踏入一百周年，希望可換址經營傳承香港傳統，但覓址困難，「入咗商場就唔係蓮香樓。」



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談及蓮香樓，多少食客都慕其水滾茶靚之名而來，坐低歎返一盅兩件。不過，作為百年老店，少少波折總還是有，蓮香樓自2019年起，經歷休業、易手予老伙計，再在2022年不敵疫情結業。幾許風雨，多少人以為蓮香樓就此泯然眾人時，這間百年老店卻在愚人節驚喜重開。

今日下午中環威靈頓街蓮香樓原址，重開第二天仍然門庭若市，年邁舊客、身穿西裝中環上班族，甚至內地遊客也慕名而來，吃過點心飲過靚茶，不忘在標誌性的「蓮香樓」牌匾前「打卡」。

負責人林先生在蓮香樓的職位是「大打雜」，笑言「咩都做咪大打雜」，今次是與品牌擁有人合作重開，而投資者是蓮香樓舊客。能在原址重開竟要多謝市道，林表示，原址原本要清拆，但因市道問題改變發展計劃成住宅，故可租多三年，屆時正好是蓮香樓在港開業一百周年。他指不想失去蓮香樓傳統，到時也希望另找鋪址重開，但強調鋪面難覓。

想開但好難搵位，入咗商場就唔係蓮香樓，起碼大家要覺得係呢浸味，即係人情味。 蓮香樓「大打雜」林先生

林先生透露，開業前找到舊夥計回歸，包括總廚、點心師傅及樓面職員等，也請了退休點心師傅出任顧問，甚至一些夥計對蓮香樓感情深厚，得悉重開主動聯絡要回巢。他稱舊客更是鼎力支持，昨日6時首開業，不少舊客已到場，下午3時點心已售罄，笑言：「全部都幫係襯幾十年的舊客，中環差館個指揮官都係舊客，但唔知佢係而家定以前。」

面對深圳瘋狂吸客，蓮香樓能否作為標誌性品牌為香港打一場勝仗？林先生則稱希望可吸納遊客，「但蓮香樓係咪標誌性，就等客話畀你知，都等市場話畀大家聽。」他又說，因成本問題稍稍加價，也增設加一服務費，「有啲酒樓加12%，我哋都唔想做加一，但真係唔得。」

自2000年起已在蓮香樓廚房的行政總廚胡德標是回巢元老之一，他稱疫情期間離職，收到邀情便放下現時工作，重回蓮香樓。（歐嘉樂攝）

自2000年起已在蓮香樓廚房的行政總廚胡德標是回巢元老之一，他稱疫情期間離職，收到邀情便放下現時工作，重回蓮香樓，「呢度熟啊，有情義結，對呢個招牌」。他更說當年入蓮香樓跟當時的龍甜龍師傅學習，龍師傅交下工作後由他接手，故相當有感情，又指不少舊客均有向他示好：「話『咦你返嚟啊？』」。

重開兩日客似雲來，除老闆外，最高興莫過於舊客。中醫師林先生已幫襯30多年，以前住上環時天天都來，搬往筲箕灣後則一兩星期光顧一次，坦然當時知悉結業時感不開心：「幾代人心血嚟嘛」。他又指喜歡蓮香樓仍保留推車仔，更喜歡焗盅（即茶盅），直言焗盅才能散發到茶香。

飲開茶由細飲到大，冇茶飲去第二度飲。鐘意坐係度傾計，講下當年嘢又講下時事，乜嘢都講，呢啲就係情。飲茶唔止食點心，飲吓茶，飲佢啲人情味嘛。 蓮香樓舊客、中醫師林先生

來自武漢的遊客張小姐則稱在小紅書知悉蓮香樓，不知原來是結業重開。她稱國內已有不少粵式點心食肆，味道大多差不多，但蓮香樓有香港傳統早茶氛圍，氣氛特別好。

另外，重開後的蓮香樓在地面增設手搖飲品店「蓮香茶」，蓮香茶與茶樓合作，採其茶葉炮製時下年輕人喜歡的手搖飲品，先在蓮香樓店址設旗艦店，吸引年輕客源。

蓮香樓原址重開，仍貼有昔日受訪報道。（歐嘉樂攝）

蓮香樓2019年因鋪址約滿、被強拍等原因休業，2020年由舊夥計接手重開，但2022年不敵疫情結業。蓮香樓早前在Facebook專頁宣布4月1日早上6時重開試業，8日正式開業，並稱蓮香樓現由新翰有限公司擁有和經營，與前營運者無關。