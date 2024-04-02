昂坪360委任董沛銓為董事總經理　下周一履新　曾任迪士尼旅發局

昂坪360今日（2日）宣布，委任董沛銓為董事總經理，下周一履新。董沛銓曾任職迪士尼樂園、旅發局、澳洲航空和港龍航空，加入昂坪360前，在K11集團擔任旅遊業務發展副總裁，為集團制定和執行內地及海外市場的商業策略，同時兼任星光大道管理有限公司高級總監。



至於昂坪360前董事總經理劉偉明，現已加入港鐵、擔任另一職務。昂坪360表示，其將會繼續為董沛銓提供協助，確保交接順利。



昂坪360公布委任董沛銓為董事總經理，將於4月8日 履新。董沛銓在旅遊業擁有逾20年經驗，曾任職香港迪士尼樂園、香港旅遊發展局、澳洲航空和港龍航空，其在加入昂坪360前，在K11集團擔任旅遊業務發展副總裁，為 K11集團制定和執行針對內地及海外市場的商業策略。他同時兼任星光大道管理有限公司高級總監，領導星光大道的管理和推廣工作。

昂坪360公司董事局主席楊美珍歡迎董沛銓加入，相信憑他在的行業知識和專業能力能為公司帶來新動力，期待公司在董沛銓帶領下能再創高峰。她同時感謝劉偉明過去10多年的貢獻，在過去數年疫情期間沉著應變， 帶領公司度過低潮並在香港通關後， 透過全面的營銷和推廣策略，令公司在疫後不足一年賓客數字已接近返回疫情前的水平 。