昂坪360纜車去年訪客數回復至疫前95%　農曆新年旺丁旺財

昂坪360纜車今日（27日）公布，2023年共接待138萬名顧客，回復至2019年95%。農曆年首八日到訪人數比去年同期上升26%，回復至疫前98%，人流帶動昂坪市集的消費，人均消費按年上升29%，也比疫前增加27%，昂坪360董事總經理劉偉明形容旺丁又旺財。



昂坪360。（資料圖片／陳葦慈攝）

昂坪360纜車今日公布，2023年2月復常以來，共接待138萬名顧客，回復至2019年95%。由2月至12月整體旅客也回復至2019年的92%，其中內地旅客更超越疫前，高出約三成，短線亞洲市場的旅客也升至疫97%。

在剛過去的農曆年初一至年初八，到訪人數比2023年同期上升26%，回復至疫前98%；人流帶動昂坪市集的消費，人均消費比2023年上升29%，也比疫前增加27%。

董事總經理劉偉明表示，歡迎增加內地自由行城市西安及青島，將向兩地居民推廣。對於有指政府擬每月放煙花，他表示會待進一步消息，再研究配合。

昂坪360剛於11月調整價格，劉偉明表示，今年內無意再變動。他又透露，全景纜車甚受歡迎，農曆新年期間上座率超過100%，因此會在今年底前倍增至20架。