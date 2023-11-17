聖誕節｜昂坪360料秋冬人流雙位數增長　推即影即有為NGO籌款

本港今年2月與內地全面通關，旅遊發展局料全年訪港旅客人數將超過3,000萬人次。下月是疫情後復常的首個聖誕及新年假期，昂坪360董事總經理劉偉明今日（17日）「報喜」，他指早前十一國慶假期的顧客量已較疫情前上升超過一成，相信踏入秋冬季節會要更多人到訪，預料人流可較去年有雙位數的增幅。



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昂坪360今日公布，將於11月18日至2024年1月1日元旦舉行「昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕」，為配合市集主題，昂坪360特別將其中一架纜車換上寶麗來七彩新裝，由11月18日起不定時出現供乘搭。

昂坪市集設有多項千禧年代（Y2K）懷舊打卡位，其中有7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，另有Y2K年代復古風格的拍照打卡點，令顧客有如走進時光隧道回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日場景。聖誕老人將於聖誕節期間（12月23日至26日）在昂坪市集登場，與顧客見面。

昂坪市集亦特設寶麗來相機展覽，讓顧客尤其是數碼一代，可認識不同即影即有相機，見證現代化的科技發展。每逢周末及公眾假期，顧客凡於7米高的彩虹聖誕樹前，以10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。

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昂坪市集特設三大聖誕攤位遊戲，購買即日小童來回纜車門票即可獲贈攤位遊戲券乙張；購買360全年通則可獲贈攤位遊戲券兩張。

劉偉明出席活動時表示，昂坪360除了獲得本地市民的支持，訪港旅客在疫情過後逐漸回升，早前十一國慶假期的旅客量，已較疫情前上升超過一成，相信踏入秋冬季節、天朗氣清的日子更適合遊人到訪，享受冬日聖誕，預料人流可較去年有雙位數的增幅，帶旺商戶市道。

昂坪360董事總經理劉偉明（右）表示，預料今年秋冬人流可較去年有雙位數的增幅。人氣哥手林明禎（左）及藝人尹光在（中）在昂坪市集演唱。（昂坪360提供圖片)