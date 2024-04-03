醫管局服務總監康佩玲涉採購時「搬龍門」助友人中標　被廉署起訴

醫管局港島東醫院聯網服務總監康佩玲，涉嫌利用其在醫管局公職，在採購時「搬龍門」，更改項目規格及泄露機密資料令友人獲優勢中標，獲判價值逾13萬元的病人教育動畫製作項目，今日（3日）被廉政公署落案起訴公職人員行為失當，她與涉案友人獲准保釋，下周一（8日）在東區裁判法院答辯。



醫管局港島東醫院聯網服務總監康佩玲（右一）。（資料圖片/陳淑霞攝）

廉署表示，59歲的康佩玲被控一項公職人員行為失當，違反普通法，及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》；其友人、48歲的陳立怡為多媒體自由工作者，被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》。

案情指，康佩玲於案發時是第15屆醫管局港島東聯網醫社合作研討會其中一名籌備委員會顧問，約於2021年五月，康佩玲建議利用研討會的剩餘資金約13萬元，為其網頁製作五段動畫，內容有關病人參與及教育，相關採購程序於2021年底展開，而陳立怡是該動畫製作項目六個投標者之一。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

根據醫管局規定，所有僱員在履行職務及進行採購時，均須申報潛在利益衝突，包括與供應商或承辦商的私人關係，醫管局僱員藉公職身分獲取的機密資料，不得用以謀取私利。

不過，康佩玲涉嫌於2021年5月至12月期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，蓄意作出不當行為，在該動畫製作項目的採購程序中更改項目規格使陳立怡受惠，以及向陳立怡洩露康佩玲藉公職獲得的資料，以便利陳立怡獲判授該項目。陳立怡則涉嫌協助、教唆、慫使或促致康佩玲作出該等不當行為。

廉政公署。（資料圖片）

另外， 康佩玲又涉嫌於2021年11月及12月，使用兩份利益衝突申報表以誤導醫管局。她涉嫌聲稱自己在處理該動畫製作項目的採購時，沒有任何利益衝突須披露。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現康佩玲約於2018年認識陳立怡，二人自此經常保持聯繫。廉署調查又發現，康佩玲更改相關項目規格後，陳立怡成為唯一符合各項技術要求的投標者。醫管局其後將該項目判授予陳立怡，並向她支付費用13.25萬元。