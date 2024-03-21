公院檢討收費｜未完成先提意見　醫管局否認出口術：一直有溝通

醫管局正就公立醫院收費進行檢討，主席范鴻齡表示，已委託顧問公司進行調查，料年底前會完成檢討。他與醫衞局局長盧寵茂都分別打「打開口牌」希望就多樣項目加價，與早幾次檢討收費的做法不同。



范鴻齡不認為以「出口術」去影響顧問公司的調查結果，指該顧問公司並非進行獨立調查，而是就醫管局提出的方向做檢討，而醫管局一直有與政府溝通。



他又提到，醫管局加價非一刀切，如在配藥方面早前提到希望將開藥由最多16周用量減至4周，並非在所有藥都推行，是在一些有需要的藥物才會減少開出用量，而醫生亦有酌情權去決定用量。



被問到「出口術」會否影響顧問公司調查結果，范鴻齡則指，該顧問公司非獨立調查，而是就醫管局提出的方向做檢討，而醫管局一直有與政府溝通。（呂穎姍攝）

醫管局就公院收費進行檢討，主席范鴻齡今日（21日）表示，相關檢討屬恆常檢討，每兩年一次，而上次檢討時亦有指希望在公院收費加價，惟政府經考慮整體情況包括市民的負擔能力，而決定不加價。他透露，醫管局已委託顧問公司全面檢視醫管局各項服務包括藥物的整體收費，完成後會向政府提交報告，料年底前公布結果。

與早幾次檢討不同，今次盧寵茂及范鴻齡先「打開口牌」指希望就多樣項目加價，當中包括急症室分流加價及藥費等。被問到「出口術」會否影響顧問公司調查結果，范鴻齡則指，該顧問公司非獨立調查，而是就醫管局提出的方向做檢討，而醫管局一直有與政府溝通。

他又提到，醫管局加價非一刀切，如在配藥方面早前提到希望將開藥由最多16周用量減至4周，並非在所有藥都推行，而是在一些有需要的藥物才會減少開出用量，而醫生亦有酌情權去決定用量，而未來亦會研究加強社區藥房服務。

去年急症室第四、第五類（即「次緊急」與「非緊急」）數字有所下降，惟病人平均輪候時間全線上升，再提升急症室的收費有何作用，醫管局行政總裁高拔陞則表示，急症室的需求一直大，相信不能單靠調整收費就能分流病人，需要私營醫療和藥劑服務配合，又指希望最終適合病人先來急症室看病，「有病人話買成藥都平過睇急症室。」他又提到，過去農曆新年為「非緊急」和「次緊急」病人提供的特別退款安排，運作經驗正面，會積極考慮在復活節期間採用。

人手方面，范鴻齡表示，去年1月至今年1月，醫生流失率為5.4%，較一年前的6.6%有下跌；而護士流失率則有8.6% ，對一年前的10.6%有大幅下跌，而目前2,400多名醫護人員接受退休後重聘，包括約150名醫生和530多名護士。

他又指，三個月前成立環球醫療人才的招聘中心，招聘海外醫生進度良好，已經向非本地培訓醫生發出超過200份聘書，當中143名醫生已經接受聘用，至於其他醫生目前仍在討論細節當中。他預期，今年年底會有超過250名非本地培訓醫生到港工作，包括長期聘用200人，其餘是短期作培訓交流。他透露，高拔陞下月會再帶隊到英國倫敦和曼徹斯特再招聘海外醫生，並會在下半年在澳洲、加拿大舉辦線上形式招聘。