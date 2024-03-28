醫管局向科技園企業開放數據平台　暫約20間創科公司申請

醫管局早前與科技園公司簽署合作協議，容許合資格公司遙距連接醫管局數據實驗室，以自助形式隨機抽取約20萬名匿名的病人數據，作科研用途。相關平台現時已正式開放，香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅表示，現時有約十多二十間公司申請，當中包括生物科技製劑、醫療診斷、醫療機械等公司。



被問到20萬名匿名的病人數據是否太少，醫管局高級系統經理李璧堅表示，在未有計劃前，只有數百或數千人的數據可供創科公司使用，而在計劃實施後會收集公司反應再檢討。



醫管局早前與科技園公司簽署合作協議，容許合資格公司遙距連接醫管局數據實驗室，以自助形式隨機抽取約20萬名匿名的病人數據，作科研用途。（呂穎姍攝）

醫管局去年與科技園公司簽署合作協議，容許合資格公司遙距連接醫管局數據實驗室。計劃早前要做先導計劃，涉及保健應用或遺傳學，兩公司當時對先導計劃反應正面，認為數據十分有價值亦有完整性。

提供20萬名匿名病人數據 涉7至17年前資料

醫管局高級系統經理李璧堅表示，相關平台今正式啟用，容許園區公司申請，並經審批程序作研究。他又提到，資料早前已開放予大學使用，支援61個項目，逾400位研究員及18份研究報告，當中包括以人工智能識別髖關骨折。

被問到20萬名匿名的病人數據為2007年及2017年的資料，會否過時及太少，李璧堅表示，在未有計劃前只有數百或數千人的數據可供創科公司使用，而在計劃實施後會收集公司反應再作檢討。他又提到，創科公司在利用數據資料研發產品後，如相關產品適合醫管局使用，可據協議在公院使用。

醫管局向科技園企業開放數據平台。（資料圖片）

接獲10至20間申請 涉醫療、生物科技製劑公司

香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅補充，審批時間需時約一周，主要審批其是否園區內公司及研究方向是否與醫療有關。現時有約十多二十間公司申請，當中包括生物科技製劑、醫療診斷、醫療機械等公司。

她又指，醫管局設有4間專用房間供公司查閱數據，每次公司可派兩人入內看數據，房間內不可上網及下載資料。她續指，未有訂立目標要有多少公司參與，相信平台者足夠應用，因每次申請只可以使用5日，但如有需要會按經驗擴展。

至於保障資料安全，劉思雅表示，相關數據會放在科技園自助數據平台，其於科學園設有專用房間，當中有監控系統及網絡防火牆，防止未經授權使用數據。她又指，由於每間公司在使用數據前都要簽訂特定合約，故如有違規，會經據協議有相應跟進。