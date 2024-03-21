思覺失調男子只許有條件重回社區　稱未獲告知可聘律師求覆核

患思覺失調的男子，14年前在內地遇襲後被強制留院，其後獲准「有條件釋放」並重回社區生活，但十多年來須按指示覆診及用藥，他曾4度申請覆核不果，後來才知他有權申請法援並聘用律師代表。他質疑醫管局沒有確保病人知悉可聘代表的權利，對他造成不公，因而提出司法覆核。案件今(21日)在高等法院聆訊，他稱在有條件釋放下，他有機會隨時被召回醫院，令他長期活在壓力中；醫管局卻稱法例只訂明院方須向住院病人解釋其覆核權，條例並不包括社區的病人，又認為即使須向這類病人解說，責任應在審裁處而非醫管局。法官高浩文稱會在今年6月前下裁決。



申請人夏志偉，答辯人為東區尤德夫人那打素醫院院長、醫管局及精神健康覆核審裁處。庭上透露，管轄精神健康覆核審裁處的醫務衞生局（醫衞局）申請不參與案件。

申請人夏志偉。(凌子淇攝)

有條件釋放下病人有機會被召回醫院

祁治陳辭指，「有條件釋放令」只是解除對病人的部份限制，病人仍需遵守一系列條件，包括但不限於：住在指明居所、按指示覆診、接受監管等，若院方認為病人未能遵守條件，有權召他回院。病人需遵守條件令其自由受限，令他們長期活在壓力中。

精神健康條例指病人有權尋找代表行事

祁治指，《精神健康條例》有指「精神上無行為能力」病人有權尋找代表行事，若病人不欲處理個案又沒授權他人，審裁處可代為委任代表，可見條例有考慮到病人應獲代表的權利。夏本是有智慧有學識的人，他在「有條件釋放」的10年充分接受治療，亦能自理生活，但他親自申請覆核仍未能成功，可見未獲法律代表申請可其困難。

有條件釋放的社區病人不應被排除於外

醫管局去年12月修訂指引，員工須向羈留病人解釋其申請覆核等權利。祁治認為不應只限於住院病人，像這類「有條件釋放」的社區病人不應被排除於外，局方稱沒有「積極責任」及會造成行政困難，等同要病人主動查詢，但若病人不知其權利，又怎能有效行使其權利包括找法律代表。

醫管局指相關條例只適用於住院病人

代表醫管局的資深大律師孫靖乾指，第68A條例只訂明院方須確保「羈留病人」及其親屬知悉覆核權利，字面意思只針對住院病人，並不包括「有條件釋放」的獲釋病人」，認為這是立法原意，法庭不應重寫。

社區病人可重回社區享生活自由

社區病人只須遵守條件便不會被召回醫院，他們亦不須留院，能自由在社區活動，若他們能閱讀審裁處法例，便能知曉其權利。此外，審裁處亦會定期覆核「有條件保釋」病人的個案，若認為他們合適，也會批准病人無條件釋放。

解說責任不應在醫管局

孫認為審裁處有責任向病人解說其權利，但這不是醫管局的責任，尤其局方員工大部份都是醫生，不曾受過法律訓練。

案件編號：HCAL 2374/2023