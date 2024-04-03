警員隱瞞欠債過百萬向遮仔會借錢　認欺詐被判社服令200小時

高級警員早前承認向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞他曾向滙豐等4間財務機構借款約125萬，並獲「遮仔會」批出14萬元貸款，案件今（3日）於西九龍法院判刑，裁判官溫紹明指被告初犯，主動認罪並有悔意，借款亦已全數歸還，根據報告建議判社會服務令200小時。



被告林俊杰（47歲，高級警員），承認兩項欺詐罪，指他於2021年2月10日至19日期間，以及10月5日至18日期間，藉作欺騙，即填寫警察儲蓄互助社貸款申請表，訛稱沒有在銀行或財務機構申請貸款，意圖詐騙互助社以批出兩筆分別為80,160元及60,120元的貸款，合共逾14萬元。

被告林俊杰在西九龍法院承認兩項欺詐罪，被判社服令200小時。(資料圖片）

曾向4機構借貸124.6萬

案情指，被告1996年加入警隊，翌年成為「遮仔會」會員。2019年7月，被告從滙豐銀行「循環萬應錢」借款29.2萬，2020年8月又在安信信貸有限公司借款52.4萬元；同年12月，他再從亞洲聯合財務獲借貸40萬；2021年2月，又從另一財務公司借貸3萬。

向遮仔會貸款時仍欠債約100萬

被告於2021年先後兩次向「遮仔會」申請貸款，報稱沒有向其他銀行或財務機構借錢，並在申請表上所有資料完整正確上簽署，「遮仔會」因而分兩次批出共14萬元給他。事實上，被告向「遮仔會」作申請時，尚有約100萬債務未清還。「遮仔會」因為相信被告在申請表上的資料才批出貸款。

被告於2022年7月接受廉署查問時，承認他向「遮仔會」隱瞞他曾在滙豐銀行、安信、亞洲聯合和信貸站等機構借款且並未清還。

案件編號：WKCC4138/2023