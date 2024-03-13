高級警員認隱瞞欠債125萬向「遮仔會」貸款　認欺詐罪候判

高級警員涉向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞自己曾向匯豐及其他財務借款共約125萬，以獲「遮仔會」批出兩筆共逾14萬貸款。他今（13日）於西九龍法院承認兩項欺詐罪，裁判官將案件押後至4月3日判刑，以待索取社會服務令報告，期間被告准保釋候判。



騙取互助社借款14萬元

被告林俊杰（47歲，高級警員），承認於2021年2月10日至19日期間，以及10月5日至18日期間，藉作欺騙，即填寫警察儲蓄互助社貸款申請表，訛稱沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，意圖詐騙而誘使互助社，批出2筆分別為港幣 80,160元及60,120元的貸款，即共逾14萬元貸款。

被告林俊杰在西九龍法院承認欺詐罪。（資料圖片）

已欠滙豐安信等約125萬

案情指，被告於1996年加入警隊，翌年加入「遮仔會」成為會員。2019年7月，被告獲滙豐銀行批29.2萬「循環萬應錢」信貸額；2020年8月，他又從安信信貸有限公司批出52.4萬的貸款；同年12月，被告再從亞洲聯合財務獲得40萬貸款；2021年2月，被告從另一財務公司信貸站獲取3萬元貸款。

向遮仔會貸款時訛稱沒有其他貸款

被告於2021年先後兩次向「遮仔會」申請貸款，報稱沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，虛假地申報其在申請表上所有資料完整正確，「遮仔會」先後向他批出合共14萬貸款。事實上，被告當時尚餘逾100萬債項未還清。「遮仔會」因為相信被告在申請表上所填寫的資料正確及完整，才向被告批出貸款。

2022年7月，被告接受廉署錄影會面，並在警誡下承認他向「遮仔會」申請上述兩筆貸款，惟當時他仍有前述滙豐銀行、安心、亞洲聯合和信貸站的未還債項。

案件編號：WKCC4138/2023