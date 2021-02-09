警長為減壓沉淪賭海　認瞞「遮仔會」借貸45萬　判社服令240小時

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-09 12:19

加入警隊逾30載的警長，聲稱壓力大而沉淪賭海，負債纍纍，卻訛稱未曾貸款，3年內向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社借貸3筆共約45萬元，他早前承認欺詐和非法投注賽馬共4罪，今（9日）在東區裁判法院被判240小時社會服務令。

被告依次為李鴻發（警長，51歲）和余泉堅（退休人士，72歲）。控罪指，李鴻發在2016年6月30日至2019年6月24日期間，詐騙香港警察儲蓄互助社，自稱在銀行或其他財務機構並無貸款，令互助社向他批出4筆共60萬元貸款；他另被控在2020年3月11日及18日向第二被告投注本地賽馬賽。次被告則被控兩項收受賭注罪。

李原被控4項欺詐罪及2項向收受賭注者投注罪等共6項罪名，但他承認其中4罪，其餘2罪獲控方不提證供起訴，認罪所涉的借貸款額為45萬元；而余則承認2項收受賭注罪。

首被告李鴻發，認欺詐及非法投注賽馬等4罪，被判社會服務令240小時。(資料圖片)

辯方表示，被告的感化和社會服務令報告正面，亦獲家人支持，被告願意做無薪的工作，感化官亦稱做社會服務會對被告帶來益處，希望法庭能予以輕判。主任裁判官錢禮接納報告建議，判被告240小時社會服務令。

辯方早前求情指李鴻發服務警隊32年，並在2008年晉升為警長，其妻因健康問題未能工作，照顧妻子和工作令他壓力沉重，靠賭博減壓，強調被告已在去年7月償還所有債務。另外，被告患有精神病，病史始於2003年，被捕後病情惡化。

案件編號：ESCC1898/2020