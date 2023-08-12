的士濫收車資︱楊潤雄籲勿讓旅客留壞印象：否則損失是每個香港人

內地網紅「非洲十年」「王總」在抖音發放片段，提及由蘭桂坊坐的士回位於銅鑼灣遭4架的士拒載，最終上到一架，收費100元，比正常約60元多近一倍。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（12日）再回應「黑的」事件說會加強執法，又呼籲市民不要令旅客留下不良印象，不再來港，否則損失是每一個香港人。



對於多名內地旅客在社交平台發放片段，不滿本港的士司機拒載和濫收車資等情況。楊潤雄早前已表示，政府對的士濫收車資問題態度明確，不論對旅客或本地居民都不應該發生，執法部門會採取適當行動打擊。楊潤雄今早在電台節目再指，加強執法，又呼籲市民不要令旅客留下不良印象，不再來港，否則損失是每一個香港人。

至於啟德郵輪碼頭有的士供應問題，楊潤雄稱，上周六（5日）經驗來看，該時段內的士的供應未能滿足市民的需求，若能長期保持一個穩定的的士供應，在某些時候能掌控或控制到是一件好事，而周三（9日）或昨日（11日），政府與一些的士會或call台正在加強聯繫，目的是想的士能夠進入郵輪碼頭滿足旅客，政府最終的考慮點就是不想看見遊客長期在等待。至於如何在中間取一個平衡，楊潤雄稱需要透過實際操作，透過這次經驗，會比較好一點。

（抖音截圖＠非洲十年）

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