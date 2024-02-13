中環狼死黑的圖劏內地客　纜車站上山頂收$480　網民：似攞正牌咁

中環又有「劏客」黑的橫行，聲名狼藉早已「揚威」海外。但網上又流傳一段片段，拍攝到黑的司機疑趁農曆新年假期期間，在中環花園道纜車站的士上落客處，向有意前往山頂的內地客收取高昂車資，開價480元，貴正常貴5倍。片段曝光後，不少網民批評司機做法，直言「拉得拉！」、「班黑的好似攞正牌咁」，亦有自稱是的士司機的網民批評，「呢啲黑的黑點，警方基本上係知道，但永遠都無人去拉佢哋！」。



社交平台「小紅書」及Facebook 群組流傳一段約14秒的片段，地點為中環花園道纜車站的士上落客處。片段甫開始，一名相信是內地女遊客欲乘車到山頂，遂向一名的士司機問價，惟她詢問後面帶不滿及質疑的表情，拒絕上車，轉身走回行人路，並向同行者指需付480元，其間有人回應道：「我沒有耍人。」此時，拍片者批評該輛的士為「黑車」，並拍攝的士車牌，並指「她說480（元）上山頂」。

相信是內地旅客的女子向一名的士司機索價，欲打算乘車到山頂，惟她詢問後面帶不滿及質疑的表情。（片段截圖）

女子面帶不滿及質疑的表情，拒絕上車，轉身走回行人路，並與身邊的同行者指需付480元。（片段截圖）

片段曝光後，不少網民批評司機做法，直言「拉得拉！」、「班黑的好似攞正牌咁」，「法治之珠，竟變如此，福禍自招，無可奈何！」、「影衰香港」，亦有自稱是的士司機的網民批評，「呢啲黑的黑點，警方基本上係知道，但永遠都無人去拉佢哋！」。

根據運輸署的資料，由中環、金鐘一帶前往山頂廣場，的士按錶收費大約是80元。年初四記者用HK TAXI 應用程式叫車，預計金額亦只介乎61至110元。惟片中司機向該名操普通話的內地旅客開價480元，較正常至少貴3至5倍。

現時涉及濫收車資的個案，會違反《道路交通（公共服務車輛）規例》第47條，一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。2015年立法會議員易志明於立法會就此質詢，當時運輸及房屋局回應稱，一般初犯者只會被判罰款，而重犯者會被判停牌及監禁，較常見的罰款為1,000元。

根據立法會議員易志明及李鎮強從運輸局取得部份數據， 2018年至2022年涉及濫收車資的定罪個案達145宗，平均每年29宗，當中有101宗被罰款，最高罰款為6,000元；16宗被判監禁，最長被判4個月；36宗被判停牌，最長年期達24個月。