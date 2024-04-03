台灣花蓮大地震｜飛台北航班照出發　港人：唔驚得咁多　買晒機票

台灣花蓮外海今早（3日）發生黎克特制7.2級地震，全台均有震感，花蓮當地至少兩棟樓房倒塌；地震亦釀成7死、逾700人傷。有乘坐長榮航空、下午3時許出發到台北的港人就指，有留意當地地震消息，但相信不會影響行程：「唔驚得咁多，因為買晒機票嗰啲」。也有港人表示，今早已獲當地酒店通知可如常入住。



台灣長榮航空今午3時許出發到台北的航班未受地震影響。（梁鵬威攝）

今午出發到台北遊玩3日2夜的陳小姐和周小姐指，今早有看到台灣地震消息，但未有收到長榮任何特別安排，也未有打算更改機票；故二人按原定計劃來到機場，周小姐就表示：「唔驚得咁多，因為買晒機票嗰啲」。

出發到台北遊玩3日2夜的陳小姐（左）和周小姐（右）指，今早有看到台灣地震消息，但未收到航空公司特別安排，二人按原定計劃來到機場。（梁鵬威攝）

陳小姐則指，住在台北的朋友都有在社交平台表示無恙，也沒有太大擔心；所以認為如常出發沒有問題。

港旅客：若遇餘震致電回港求助

陳小姐又提到，由於今次行程上沒有特別安排，所以若然遇上餘震或其他危險，則會選擇留在安全地方，並致電回港求助。

楊先生就指，知道遇上地震時要如何處理，不會事事求助；又稱「除非真係好有需要（求助），唔需要就自己處理」。（梁鵬威攝）

港旅客稱接獲酒店通知可照常入住

乘搭同一航班的楊先生就指，今趟旅程主要會到台北、新北等地旅玩3至4日，而地震受災地點最主要是花蓮，而他亦接獲當地酒店通知，表示入住暫時無問題，所以可如常出發。

對於今早地震令捷運、高鐵一度停駛，當地後續或會再有餘震影響出行。楊先生就表示沒有太大擔心，又稱已幾年無去台灣，此行原定也希望體驗台灣幾年發展以及方便程度。

至於被問到遇上餘震會否致電回港求助，楊先生就指「唔需要啦咁大個人」，表示已知道遇上地震時要如何處理，不會事事求助；他續指，「除非真係好有需要，唔需要就自己處理」。