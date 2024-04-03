易通行｜運輸署提醒持有隧道費代用券人士　須6.30前到指定點退款

撰文：何瑞芬
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政府所有隧道已實施「易通行」不停車收費，運輸署今日（3日）提醒市民，政府隧道費代用券已不再適用於繳付隧道費，再次呼籲持券人士須於6月30日或之前往指定的退款地點辦理退款手續，逾期將不獲受理。

▼2023年12月18日　三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼

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運輸署提醒持有隧道券人士須在6月30日前往指定的退款地點辦理退款手續，退款地點均24小時辦公，詳情如下：

港島
中環愛丁堡廣場9號天星停車場
筲箕灣寶文街1號筲箕灣停車場

九龍
尖沙咀彌敦道100號The One停車場
觀塘觀塘道392號創紀之城6期停車場
黃大仙雙鳳街雙鳳街停車場

新界
葵涌葵義路19號葵芳停車場
荃灣青山公路—荃灣段174-208號荃灣停車場
沙田沙田正街3-9號希爾頓中心停車場

▼2023年7月24日　紅隧實施易通行後首個工作天的情況▼

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該署稱，申請退款人士請預先填妥申請表格及帶同隧道券辦理退款，署方建議申請退回大量隧道券的人士在到訪指定退款地點前，預先透過電郵（info@wilsonparking.com.hk）或致電2830 3814聯絡退款承辦商，以確保申請人可獲得所需的協助。

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