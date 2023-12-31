運輸及物流局回顧年內完成港鐵票價機制　易通行三隧分流港車北上

撰文：余心美
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多個政策局和部門在年底前都來個工作總結，運輸及物流局亦不例外。該局在疫後復常，透過提升海、陸、空的運力，加強香港與海內外的聯繫，對內方面亦有多項重要政策落實，包括在全港政府隧道實施易通行，以及完成檢討港鐵票價調整機制等。展望2024年，該局稱要再接再厲，為市民建造更便捷的交通運輸網絡，繼續提升及鞏固香港在航空、海運及物流方面的發展。

運輸及物流局回顧2023年的工作。

運輸及物流局回顧的項目中，順序第一宗是完成港鐵票價調整機制檢討，提出將港鐵票價與港鐵公司的香港物業發展利潤直接掛鈎，回應市民訴求。

政府在今年5月起實施不停車繳費服務的易通行，隨著政府在今年8月1日收回西隧專營權，政府在翌日實施首階段三隧分流，收取「633」定額收費方案，然後於12月實施第二階段「644」的不同時段不同收費，鼓勵駕駛人士改變出行模式，以期紓緩繁忙時間過海交通擠塞的情況。不過，回顧中隻字不提多次易通行「甩轆」收錯錢，以致本月中西隧收錯舊收費事件。

另一重大政策是在7月1日實施「港車北上」計劃，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，用好港珠澳大橋，進一步促進粵港澳大灣區發展。

鐵路方面，東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線和北環線第一期古洞站今年內陸續動工 — 有關鐵路項目落成後將分別提供可直接進出東涌新市鎮擴展區、小蠔灣車廠用地上蓋發展、屯門南及古洞北新發展區的鐵路服務，支持人口和就業機會長遠持續增長。

▼8月2日　三隧分流首日　紅隧早上交通情況▼

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面向內地方面，香港與東莞合作推展海空貨物聯運模式 — 進一步提升大灣區貨物轉運服務的效率及成本效益；與廣州市港務局簽署合作協議 — 為港口及航運事務建立溝通合作機制，加強大灣區合作；廣深港高速鐵路推出香港西九龍─福田「靈活行即日變更車次安排」— 為乘客往返福田提供更大便利，強化香港與粵港澳大灣區的互聯互通。

局方在年內公布《現代物流發展行動綱領》、《香港主要運輸基建發展藍圖》及《海運及港口發展策略行動綱領》。就連與港府無關的國家自主研製C919和ARJ21飛機，因為訪港都納入為運輸及物流局的回顧之列。

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