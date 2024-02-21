電子道路收費先導計劃未設時間表　林世雄：駕駛者需時適應

政府於2017年為中環及其鄰近地區「電子道路收費先導計劃」展開可行性研究，研究於2022年9月30日完成。政府曾表示會因應三條過海隧道調整收費後，其周邊道路及中環的交通情況，決定何時落實「電子道路收費先導計劃」。運輸及物流局局長林世雄今日（21日）於立法會會議上回應表示，「電子道路收費先導計劃」暫未設時間表，運輸署須密切留意過海交通狀況，以評估實施分時段收費方案對中環交通的影響。



林世雄表示，政府於2023年推行「易通行」，在三個道路過境口實施三隧實施分時段收費方案正見成效，隧道入口處的整體交通排隊和擁塞情況得到緩解。

林世雄表示，「電子道路收費先導計畫」並無時間表，皆因駕駛者仍需時間適應，包括調整通勤模式、時間及路線選擇等，而運輸署亦須繼續密切留意過海交通狀況，以及不時收費帶來的影響。故在有全面數據後，才能合理評估實施分時段收費方案對中環交通的影響。

他又指，中環電子道路收費先導計劃，涉及將目前的免費道路轉變為收費道路，故政府必須仔細評估該計劃對交通和社區的影響。除了考慮各項措施的成效外，包括上述紓緩交通擠塞安排的成效及對當地交通帶來的改變，亦須考慮該計劃對道路使用者、當地居民以及居民的影響。

▼三隧分流第二階段實施後首個工作天▼



國際專家小組提3個建議 運輸署聯同警務處合作

2020年成立的國際專家小組就「電子道路收費先導計畫」提出意見包括加強配套措施，鼓勵駕駛者及乘客善用大眾運輸工具或在非繁忙時間進入收費區、考慮對某些車輛提供豁免或優惠，例如對只經過中環的車輛給予豁免，以及在制定宣傳及公眾參與策略時，更重視多管齊下解決中環及鄰近地區的交通擠塞問題。

林世雄表示，運輸署將會就此與香港警務處合作，在皇后大道中試行自動交通執法系統測試（ATES），以紓緩中環因違例停泊車輛而造成的擠塞情況。他又指，自2022年起，透過利用視訊分析、人工智慧和自動車牌辨識「ANPR」技術，即時識別車輛動態、交通違規行為並記錄路邊交通違規的相關案例和違規車輛的車牌號碼等。 ATES 旨在加強阻嚇力，並減少相關路段的擁擠，運輸署目前正與香港警務處檢討ATES的成效。

林世雄表示指，政府將多管齊下解決中環及鄰近地區的交通擠塞問題，包括利用人工智慧和車牌辨識技術在中環積極實施ATES，以及探索其他交通管理措施。運輸署會在交通及運輸策略研究中進一步研究此事，該研究目前正在進行中，並在 2025 年底完成報告中概述建立智慧交通管理系統的願景和可行性。