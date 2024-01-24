易通行｜下月起不再發出過隧道通知手機短訊　港鐵諮詢站停止服務

「易通行」不停車收費已在所有政府收費隧道及青沙管制區實施，運輸署今（24日）表示，考慮到部份易通行用戶反映行車期間接收過多內容重複的信息通知，2月1日起會簡化手機短訊安排，系統將不會向用戶發出「過隧道通知」及「成功自動付款通知」的手機短訊，但選擇用電郵或流動應用程式接收信息的用戶不受影響。



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易通行安排下，現時在車輛通過隧道後，「易通行」系統會向用戶發出「過隧道通知」的手機短訊；若用戶已設定自動繳費方式，當自動繳費成功完成後，系統亦會向用戶發出「成功自動付款通知」的手機短訊。

部份用戶反映行車期間接收過多內容重複通知信息

運輸署表示，考慮到部份易通行用戶反映行車期間接收過多內容重複的信息通知，2月1日起會簡化手機短訊安排，系統將不會向用戶發出「過隧道通知」及「成功自動付款通知」的手機短訊。

至於選擇以電郵或流動應用程式收取信息的用戶則不會受新安排影響；車主可登入易通行網站或流動應用程式，在「通知設定」內按個人需要設定所接收的信息通知渠道。

約93%車輛已開立「易通行」戶口

另外，運輸署表示，現時已有約99%的車輛獲發車輛貼，約93%的車輛已開立「易通行」戶口，運作大致暢順。有見及此，自去年2月起在全港指定港鐵站設立的「易通行」諮詢站將終止服務，諮詢站會運作至1月31日為止。

2月1日起，有需要的車主及駕駛者仍然可以透過其他渠道尋求協助，隧道費服務商將會在四個位於金鐘、長沙灣、觀塘和沙田的運輸署牌照事務處增設諮詢站。

8個客戶服務中心或服務點會繼續運作

8個位於灣仔、鴨脷洲、太子、觀塘、將軍澳、沙田石門、葵芳和元朗的「易通行」客戶服務中心或服務點，以及24小時服務熱線3853 7333會繼續運作。

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