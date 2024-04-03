跨性別｜新指引「例外考慮」未完成手術申請　關注組憂準則未清晰

政府今日（3日）公布，修訂「更改香港身份證上性別記項」政策，入境處更新指引，接納未能或將不能符合「重置手術」或「荷爾蒙治療」要求的申請人，提供「合理醫學理由」及「醫學證明」等文件，按個案作例外考慮。



關注組織「跨青時刻」發表聲明指極度失望，副主席Zephyrus指，新準則定義未夠清晰，未清楚了解如何彌定及考慮個案，Zephyrus擔心，如果最終未能符合政府要求，而進行高風險跨性手術，等同侵犯身體完整權。



「跨青時刻」副主席Zephyrus指，新準則定義未夠清晰，未清楚了解如何彌定及考慮個案。（資料圖片）

跨青時刻副主席Zephyrus表示，政府推出新指引後，下午已接獲入境處通知，會進一步要求補交文件，處理申請程序。

未符重置手術或荷爾蒙治療 可提「合理醫學理由」

入境處今日更新指引，保留「重置手術」及「荷爾蒙治療」要求，並向入境處提交血液測試樣本，另外新增一項申請準則，接納未能或將不能符合「重置手術」或「荷爾蒙治療」要求的申請人，提供「合理醫學理由」及「醫學證明」等文件，由入境處按個案所有相關事實及情況作例外考慮。

Zephyrus認為，雖然政府會就個別個案作考慮，但有感新準則定義未夠清晰，亦未清楚了解政府如何彌定及考慮個案，Zephyrus舉例，如有跨女申請人對於下身手術感不安，經精神科醫生醫學判斷，不適宜接受手術；又或荷爾蒙水平未符合水平，最終會否獲考慮及獲批，希望可以顧及不同申請人情況。

關注組憂強制施手術 構額外風險侵犯人體完整

Zephyrus又指，如果申請人最終不獲考慮，為滿足政府要求而進行「跨性別手術」，等同侵犯申請人的身體完整權，承受不必要的傷害，質疑違反《香港人權法案條例》，或有機會違背終審法院判詞。

Zephyrus表示，在香港進行跨性別手術動輒虛耗10年，如果到外國進行手術，花費上10多萬元，而且跨女手術風險更高，需要一次過完成切除陰莖、睪丸及建造陰道手術，有可能出現併發症、影響泌尿系統等，認為「是否做手術應取決於每個人需要」。

跨女盼盡快更新身份證 盼以女性身份生活

跨女Steph（化名）形容新指引「未完美，可改善」，Steph指去年補領身份證時，申請更新性別，當時入境處職員指，未有相關法例不能處理，現時只能使用男性身份證，「去搵工好難同人事部講，我係想用女仔生活」。Steph稱今日已接獲入境處通知，會跟進其個案。