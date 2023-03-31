性別承認跨部門小組成立9年未有下文　團體促立法保障跨性別人士

政府於2014年成立的性別承認跨部門工作小組，在2017年曾就制訂《性別承認法》展開公眾諮詢，惟至今無下文，並未就立法訂下時間表。多個跨性別團體代表今日（31日）到律政中心遞交請願信予小組代表，促請工作小組優化工作進度，盡快落實訂立性別𠄘認法的時間表，保障跨性別人士的權益。



跨性別人士：我嘅人生仲有幾多個十年呢？

「跨性別權益會」代表Terry是一位跨性別女性，Terry指，政府於2014年成立的性別承認跨部門工作小組，在2017年曾就制訂《性別承認法》展開公眾諮詢，惟至今無下文，一直未就立法訂下時間表。

Terry表示，在香港落實全面性別認同與性別承認的立法是相當具必要性，期望工作小組盡快為性別𠄘認法訂下時間表：「W小姐案到𠵱家都差唔多十年，我嘅人生仲有幾多個十年呢？我驚我等唔到立法嘅一日。」

「PrideLab」代表陳驚則是一位非二元性別人士。陳驚指，現行法例的性別仍限於二元框架，令非二元性別的人士感壓力，期望社會尊重多元性別：「我希望身份證上的性別可以係X，可以係第三性別，代表住我唔係全部男又唔係全部女的存在。」

「跨青時刻」的代表Liam（左）指，不論是2014年的W小姐案抑或是「跨仔」謝浩霖的案件都是香港爭取跨性別人士平權極為歷史性的案件。（夏家朗攝）

建議政府參考英國立例

「跨青時刻」的代表Liam表示，不論是2014年的W小姐案抑或是「跨仔」謝浩霖的案件，都是香港爭取跨性別人士平權極為歷史性的案件，但終審法院仍沒有處理要到哪個步驟才被視為「成功變性」的問題。陳指， 「𠵱家嘅法定性別係跟住張出世紙，其實對佢哋嚟講依舊係一個好大嘅漏洞，你兩樣嘢唔一致，當去到立法機關需要處理法定文件時會有好大嘅影響。」

Liam又補充，英國目前已有性別承認法例，只要變性評估初步確認，便可改變證件上的性別，待完成變性評估後，可獲發性別承認證書，連出世紙性別也可改。Liam建議政府應參考英國就《性別承認法》訂立法例，全面處理法律各個範疇的性別承認議題。