跨性別人士入境處請願　促按高院判詞落實三個月內免手術申請換證

終審法院上月裁定，跨性別人士更改身份證性別，毋須完成整套性別重置手術。今日（31日）多名跨性別人士到入境事務大樓外請願，促請政府回應跨性別人士群體的訴求，包括在法院判詞發出三個月內落實免術申請政策。有已完成全套手術的跨性別人士，表示等候一個多月後，早前終於獲安排換證。



入境處2月時暫緩跨性別人士換性別申請

跨性別人士兼有聽障的海仔表示，因入境處在早前暫停更改身份證性別的申請，在等候了一個多月後，在前日才收到入境處通知其申請獲批。

海仔指，今年1月提交更改身份證性別申請，在2月會見入境處職員時，卻收到一張便條被告知，因應終審法院裁決，所有更改身份證性別申請均需暫停，該便條事後被職員沒收扔掉。

海仔形容當時心情如同從天堂跌落地獄一般，「本來我滿心歡喜去，點知一睇到便條，心情由天堂跌落地獄，條路好似永遠都睇唔到終點。」海仔質疑入境處，以政策更新為由拖延申請時間，形容政府「輸打贏要，無故折騰跨性別人士。」

另一位跨性別人士Emery則指，多年來身份證上的女性身份，帶來許多生活上的不便，許多男性的團體運動都因他身份證上女性身份而令其無法參與，「只因個人性取向失去運動團體活動的資格，咁樣合理咩？」

Emery又指，政府應明確訂定有關政策，並採用符合人權法和國際人權標準申證程序，「希望政策唔可以否定我哋存在。」

促請盡快批准原訴人換證申請

司法覆人原訴人Henry則指，根據終審法院裁決，已符合法例要求，即使未完成整套性別重置手術，亦應能更改身份證性別。

司法覆人原訴人Henry（右）則指，根據終審法院裁決，已符合法例要求，即使未完成整套性別重置手術，亦應能更改身份證性別。（夏家朗攝）

Henry表示，其成立的「香港跨性別平權協會」近日亦收到數十宗查詢，知道有其他已完成「全套手術」的跨性別人士申請，同被入境處暫停處理，促請盡快批准原訴人換證申請、在法院判詞發出三個月內落實免術申請政策。