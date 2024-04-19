中小企ESG約章推出　商會：盼加深認識同實踐　助提升營商競爭力

港中小型企業聯合會與大新銀行周四（18日）公布推出《SME ESG約章》2024，期望推動本地中小企加深認識同實踐環境、社會和管治（ESG），並把ESG元素融入營運架構及管治機制，長遠提高營運效率，從而提升營商競爭力，為未來的可持續發展邁開重要一步。



《SME ESG約章》2024啟動儀式周四舉行。（中小企聯合會提供圖片)

成功通過評估公司列入ESG名冊

中小企聯合會表示，《SME ESG約章》2024計劃是非牟利活動，參考香港聯合交易所上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》，部分適用於中小企的要求作為評估框架，參加企業經過審核後會獲得第三方專業評估諮詢公司的評估結果。會方其後會將成功通過評估的公司，列入《SME ESG名冊》，供支持該約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。

該會表示，近年氣候變化對全球⼈類及整個⽣態系統帶來嚴重影響，而氣候變化不單破壞環境，甚⾄為實體經濟、企業營運及財務表現帶來⾵險與威脅；愈來愈多跨國企業和大企業會用ESG標準，作為考慮合作夥伴及供應商的其中一項因素。因此中小企要繼續拓展業務，必須與時並進。

中小型企業聯合會會長郭志華表示，參加約章的中小企將獲得第三方獨立機構的審核和認證，彰顯中小企支持可持續發展的決心，既可以提升公眾對企業的認可，同時在中小企中灌輸ESG文化，令這些中小企的員工會有更多自豪感及更佳士氣，鼓勵大企業加入《約章》成為支持機構，向公眾展示支持中小企發展ESG的決心。

大新銀行今年贊助中小企聯合會推出《SME ESG 約章》2024，為多達30家成功獲「約章」的合資格中小企提供免費獨立評核及認證。大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍表示，希望更多中小企能獲得免費專業指引和協助，並能取得近乎ESG認證標準的資格。