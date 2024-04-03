國泰「走塑」　冀乘客一次性塑膠製品　明年前人均減至1.5件｜ESG

國泰(00293)發布《2023年度可持續發展報告》，當中訂立短期氣候目標，在2030年或之前碳強度較2019年的水平降低12%、加速使用可持續航空燃油，以及減少乘客使用的一次性塑膠製品等。

國泰表示，正朝着在2050年或之前實現淨零碳排放的目標進發，並訂立新的短期目標，在2030年或之前碳強度較2019年的水平降低12%，即從761克二氧化碳／收入噸公里減至670克二氧化碳／收入噸公里。

另外，國泰稱，繼續牽頭推動區內可持續航空燃油的研發和應用，邁向於2030年或之前使用10%可持續航空燃油的進取目標。從2024年起，國泰有超過70架新一代飛機加入集團機隊。

同時，國泰亦制定了新的目標，在2025年或之前將面向乘客的一次性塑膠製品由2019年的平均7.7件（按每位乘客計算）減少至1.5件。此外，國泰致力在2030年或之前將按每位乘客計算的機艙廢物減至0.63公斤，即較2019年的基準減少30%。

國泰補充，進行試驗並實行舉措，以從一次性塑膠製品轉移到非塑膠或可重用的替代選擇，今年 於產品設計和服務中實現循環經濟理念，上游使用更多可持續及再造物料，下游將使用過的物品送回供應鏈。