沙田T4公路｜72億工程費　林世雄：難與當年11億比較　會再申撥款

沙田T4主幹路工程造價72億元，未獲立法會議員支持，政府早前主動撤回撥款申請。運輸及物流局局長林世雄強調，政府落實意願堅決，明言當年11億元造價不能與現時方案比較，「唔係橙同橙比較，而係橙同蘋果嘅區別」，他強調沙田繞道不能取代T4，當T4建成後可以縮短繁忙時段四成行車時間，當局會在短時間內再提交財委會，如獲批准便會即時動工，施工期約6年。



沙田T4主幹道構思圖。（運輸及物流局文件）

林世雄接受《星島日報》訪問表示，T4工程在2006年刊憲的11億元僅初步預算，現今方案涉及高架路與隧道具有難度，「唔係橙同橙比較，而係橙同蘋果嘅區別」。

外界建議興建沙田繞道取代T4，林世雄明言不贊同，「代替論」是誤解，認為「遠水不能救近火」，無助解決車流，反而兩者都有必要性，可以並駕齊驅。

運輸及物流局局長林世雄。（林靄怡攝）

料往來馬鞍山與城隧由20分鐘減至約12分鐘

林世雄預計，未來T4主幹路落成後，市民於繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 （往荃灣）/青沙公路（往西九龍）的行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘。

圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分叉點，由約15分鐘減至約9分鐘；石門至大圍市中心由現時約15分鐘減至約8分鐘；馬料水到沙田火車站由現時約20分鐘減至約5分鐘。

他指，若沒有T4號主幹路，沙田及馬鞍山的交通將持續惡化，嚴重時車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。