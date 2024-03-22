政府撤回沙田T4公路撥款申請　李世榮促詳解超支內容釋疑慮

沙田T4公路的撥款申請，原訂今日（22日）提交立法會財務委員會審議，但項目造價高達71.6億元引起爭議，政府臨時撤回申請。



民建聯福利事務發言人、立法會議員李世榮認為，工程符合實際需要，而造價方面政府應詳細解釋造價大增的原因，讓公眾理解，並設法下調造價。



3月20日始向立法會披露詳細造價

沙田T4主幹道工程在2006年提出時預算為11億元，最新造價上升至71.6億元，18年間勁升5.5倍。李世榮認同增幅驚人，認為目前政府財政赤字的情況下，更應該用得其所。

至於為何外界對於造價有如此大反應，李世榮認為政府在工務小組委員會委員提出要求後，才在3月20日披露詳細造價，若能盡早披露，相信有助公眾理解漲價原因。

李世榮拆解造價上升原因，指工程價格上升兩倍多，是因為18年間物價上漲。另外經諮詢地區後走線有改動，道路範圍延長，並增建了地下行車道，相關項目令整體造價上升28億元。再者，有5億元是用於增設東行及西行線支路，6億元是用來增建行人及單車設施。

他希望政府再考慮調整設計，設法讓造價下調，並向立法會披露工程超支內容，交代當中的詳細數據。

強調T4公路可分流馬鞍山車流

至於T4公路本身，李世榮強調有分流效果。他指沙田有4條來往市區的隧道，匯聚新界南北走向的車輛，繁忙時間經常塞車。而T4公路的主要功能，是將馬鞍山車流繞過沙田社區，直接前往城門隧道或尖山隧道，行車時間由現時的20分鐘縮減至12分鐘。

T4公路涉及馬鞍山車流，李世榮說馬鞍山仍在急速發展，錦駿苑、錦柏苑和落禾沙里過渡性房屋等項目即將落成，再加上後續規劃，預期交通需求會大增，但馬鞍山道路網絡難以擴展，唯一進出市區的大佬山公路因地理受限而無法擴闊。因此，李世榮認為T4公路符合實際需要，政府有必要盡快落實。

沙田繞道並非可互相替代

至於沙田繞道可以分流的說法，李世榮表示兩條線路並不能相互替代。他解釋沙田繞道是用來流輕吐露港公路的擠塞問題，而T4公路則是連接城門河道兩岸現有主幹道。他引用運輸及物流局2034年交通流量預測，指T4公路和沙田繞道可以「並駕齊驅」，發揮最大紓緩車流的作用。