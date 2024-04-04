沙田T4公路｜運流局逐一約見立法會各板塊　爭取財委會最大支持

政府上月主動撤回沙田T4公路約72億元的工程撥款申請，但今日（4日）在Facebook撰文指工程刻不容緩。據了解，運輸及物流局近日陸續向立法會各版塊「摸底」及進行遊說，議員普遍關注工程造價的壓縮空間。



至於部分政黨、政團根本未有正面表態反對撥款申請，政府上月若執意「硬闖」立法會財務委員會，未必失敗而回，為何決定主動撤回議程？有指新時代下，政府不單要「數夠票」讓撥款通過，更要極力爭取最大支持，以示新氣象。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

沙田T4公路撥款申請，原訂上月22日提交立法會財務委員會審議，但項目造價高達71.6億元引起部分議員不滿，在財委會審議前夕，運輸及物流局主動撤回撥款申請，並表示會進一步增潤文件，將項目延後討論。

民建聯：工程有需要 但擔憂超支及造價高昂

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌指，政府撤回議程前，有議員及板塊對工程有意見，故政府先撤回再向議員遊說，政府正約見民建聯再作講解，民建聯認為工程有需要，但關注造價高昂及超支風險，如政府有信心可以再提交財委會審批。

同屬民建聯的新界東南立法會議員李世榮稱，雖明白市民對於T4主幹路需求大，但本次造價驚人，認為局方要想辦法壓縮工程造價，稱不能胡亂使用納稅人的錢，他估計可壓縮約5億元。對於民建聯取態，他指當時未召開黨團，故沒有最終結論。

李世榮認為，沙田T4公路工程符合實際需要，但可節省約5億造價。（李世榮提供）

政府正約見各版塊再解釋工程計劃

工聯會選委界立法會議員陸頌雄亦表示，工聯會原則上支持工程，對走線並無太大意見，明白社會關注造價問題，政府會約見工聯會再詳細解釋。立法會交通事務委員會副主席、新民黨議員李梓敬表示，黨團將於下週一討論相關事宜，現時未有最終決定，而區內有人支持亦有人反對，局方正約見新民黨再解說。

不過，為何工程在相關事務委員會、工務小組均獲議員支持，唯獨至財委會申請撥款的最後一關才招致議員反彈。有指各板塊亦有不同取態，議員立場不盡相同，雖則工程有利馬鞍山、沙田等居民，但會影響部分屋邨居民；加上政府財政緊張，花費大筆公帑始終難向市民交代。另有指T4主幹路並非新鮮事物，局方有多次向議員講解，但情況如同垃圾徵費，「殺到埋身」亦會有人感到憂慮。

此外，亦有人指如今新時代下，僅「數夠票」通過撥款非最理想，政府需積極遊說各板塊的議員，以達至「立法會大多數贊成」，本次工程撥款引致多個板塊有反對聲音，政府先撤回再進行解說的做法較為務實。