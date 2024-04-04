沙田T4公路｜運流局：交通惡化、車龍可達3公里　工程刻不容緩

政府早前主動撤回沙田T4公路工程撥款申請，然而，運輸及物流局今日（4日）在社交平台以「T4主幹路推展刻不容緩」為題撰文，指若沒有T4公路，沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里，形容興建T4刻不容緩，蹉跎只會令當區的居民再次失望，望得到立法會及市民的支持，讓T4盡快上馬。



沙田T4公路撥款申請，原訂上月22日提交立法會財務委員會審議，但項目造價高達71.6億元引起部分議員不滿，在財委會審議前夕，運輸及物流局主動撤回撥款申請文件，並表示會進一步增潤文件，將項目延後討論。



沙田T4主幹道構思圖。（運輸及物流局文件）

運流局：如無T4主幹路 車龍會長達3公里

運輸及物流局表示，每個項目有其獨特功能，亦可與其他規劃或構思中的項目發揮協同效應，所以根本不存在互相替代、捨一取二。局方指，T4主幹路如撥款申請獲立法會通過，預計6年內落成，屆時可釋放大埔公路（沙田段）的容車量，料繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 (往荃灣）／青沙公路（往西九龍）的行車時間，將大幅縮減百分之40，由約20分鐘減至約12分鐘。

反之，局方稱如沒有T4號主幹路，預期沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重者車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2公里至3公里。

運輸及物流局局長林世雄（夏家朗攝／資料圖片）

沙田繞道對區內交通屬遠水不能救近火

對於T4主幹路涉款71.6億元，有議員曾指造價高而有反彈，亦有人提出沙田繞道或是擴闊T6橋（即沙田污水處理廠側）可否取代T4公路。

局方指，不論沙田繞道或是擴闊T6橋的功能各異，兩個項目現時尚在規劃階段，沙田繞道工程需小心勘查研究，興建難度及所需時間絕不能低估，又指「遠水不能救近火」，興建T4刻不容緩，蹉跎只會令當區的居民再次失望，故會繼續解說，希望得到立法會及市民的支持，讓T4盡快上馬。

沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

工程早於2005年獲批 因地區意見一度擱置

沙田T4公路是連接城門隧道公路至沙田路的一段擬建道路，全長約2.3公里，具體而目是由城門隊道出沙田後，在文化博物館前方轉右，跨越城門河，最後連接沙田路，另外亦有擴闊沙田路、興建行人天橋等多項相關工程。T4 公路計劃於2005年早已獲當時立法會財委會批准，當年造價估算為11億元，但沙田區議會轄下交通及運輸委員會於2007年通過議案，要求拓展署擱置這項工程計劃，直至T3號主幹路及8號幹線1通車為止。政府當時向立法會表示，拓展署和有關部門會繼續研究實際的交通流量並檢討是否有需要進行這項工程計劃。

及至 2021年11月，政府把T4號主幹路程建議刊憲，2022年12月獲行會授權進行有關工程。惟最新造價估算高達71.6億元，18年大增5.5倍，成為爭議焦點。