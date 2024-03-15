廉署舉辦海外機構反貪經驗交流課程　助南非代表建立全國反貪機關

廉政公署聯同香港國際廉政學院及國際反貪局聯合會，首次合辦海外機構反貪經驗交流課程，為南非反貪機構代表提供培訓及交流，協助檢討其現有的反貪制度並探索建立全國反貪機關。課程亦邀請其他亞洲國家的反貪機構人員到港，同場分享肅貪倡廉經驗，促進國際反貪合作。



廉政專員胡英明(右一)、副廉政專員丘樹春(右二)與審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思(中)和其他成員，向南非代表團分享廉署工作監察機制。（廉署提供相片）

「南非國家反貪諮詢局經驗交流課程」在本月11日開始，為期5日，於今日完成。廉政專員胡英明早前與南非國家反貪諮詢局及南非反貪機構的代表交流時表示，期望學員能將反貪經驗帶回國家，促進當地廉政發展，不同部門的廉署人員亦致力作好準備為南非的反貪人員提供協助。

胡英明：構建成強大反貪「鐵三角」

胡英明表示，是次課程結合廉署、廉政學院及聯合會各自的優勢，包括廉署半世紀成功反貪經驗、學院的交流及培訓平台及聯合會的國際網絡，構建成強大的反貪「鐵三角」，「這個『鐵三角』首次聯手合辦課程，廉署人員分享自身經驗之餘，我們亦十分高興邀請到韓國和馬來西亞的反貪專家，親自來港參與反貪交流，有助強化國際合作網絡，為『鐵三角』的國際反貪策略踏出重要的一步。」

南非代表成員到訪公務員事務局

課程共安排6場交流工作坊，分別邀請韓國反貪及國民權益委員會及馬來西亞反貪污委員會的反貪專家來港參與討論，深入交流反貪心得。

副廉政專員及執行處首長丘樹春會見參與工作坊的反貪機構代表時表示，課程旨在就建立反貪機關的權責、部門架構、措施推行策略和管治時可能面對的重大挑戰作深入交流。加強打擊和預防貪污的國際合作，提升反貪能力和互相協助建立反貪制度，已是世界共識。廉署會積極與各地反貪機構和國際組織合作，建立更緊密夥伴關係，並就全球關注議題尋求合作計劃。

此外，廉署人員亦向南非代表團介紹廉署在執法、預防和教育三方面的工作，包括調查程序、防貪策略、社區教育策略和有效使用新科技及社交媒體宣傳廉潔文化等。

課程期間，代表團獲安排參觀廉署大樓的執行處設施，以及前往分區辦事處，分別了解公署的執法調查和社區倡廉工作；他們今日亦到訪公務員事務局，了解政府部門工作和架構。是次課程亦得到德國國際合作機構協助統籌和安排。