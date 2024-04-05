巴黎奧運｜港隊暫出戰15項比賽　12項殘奧賽事　7月18區舉行直播

巴黎奧運會今年7月舉行，文化體育及旅遊局指出，港隊暫時有5個體育項目取得參賽資格，涉及15個比賽項目，當中游泳項目出戰最多，「女飛魚」何詩蓓將出戰5項個人項目；而殘疾人奧運會暫時有3個項目、12項賽事。廉文署將於比賽期間，在18區舉行賽事直播。



巴黎奧運將在明年7月26日開幕。（路透社）

文體旅局提交立法會文件指出，截至今年3月26日，港隊暫時有5個體育項目取得巴黎奧運會參賽資格，當中分別為單車、帆船、游泳、乒乓球及滑浪風帆，共涉及15個比賽項目。根據體院的分析，田徑、羽毛球、劍撃、體操、賽艇及三項鐵人亦有機會取得奧運會參賽資格。

何詩蓓。（資料圖片/楊宇翹攝）

何詩蓓出戰5項個人賽

當中，港隊會出戰多個游泳項目，何詩蓓會出戰女子 50米自由泳、女子 100米自由泳、女子 200米自由泳、女子400 米自由泳及女子 100 米蛙泳；張心悅出戰女子200米背泳；何甄陶將出戰男子50米自由泳。

殘奧暫出戰3體育項目共12比賽項目

殘奧暫時有3個項目，分別是硬地滾球、馬術與游泳，已於12個比賽項目取得巴黎殘奧會的參賽資格。根據中國香港殘疾人奧委會（香港殘奧會）的評估， 羽毛球、乒乓球及輪椅劍撃亦有望取得殘奧會參賽資格。

康文署將會因應最後所定的賽程及時差，在巴黎奧運會及殘奧會舉行期間，於指定體育館設置觀賞站，並於18區指定體育館設立直播區、重播，亦暫定在7月於轄下場地舉行「活力奧運觀賞站啓動禮」活動。