巴黎奧運︱十大焦點巨星介紹附賽程　祖高域續尋金法國新菲比斯

2024巴黎奧運今年7月26日至8月11日上演,香港政府已購入轉播權,四個電視台屆時將免費直播。

每屆奧運參賽運動員超過1萬人,根本無可能逐一認識。無可避免大家都會將焦點放在一班明星選手身上,一方面是項目受歡迎程度,游泳、田徑、籃足排三大球類運動選手自然更受注目;與此同時個別達到史上最佳(GOAT)級別的運動員,如網球天王祖高域、體操女王比拉絲,早已成為家傳戶曉名字,舉手投足也受人關注。

以下10位星級選手,絕對會是今屆奧運焦點所在:



游泳:

馬爾尚(Leon Marchand)/法國



馬爾尚主場出戰奧運,肯定是今屆奧運游泳館焦點人物。(Getty Images)

「新菲比斯」主場出戰萬眾期待

巴黎主辦的奧運會,第一個介紹的當然是主場出擊的法國運動員。近年游泳界有一位矚目新巨星,他擅長混合泳和蝶泳,正好跟菲比斯初出道時相同。

去年游泳長池世錦賽,馬爾尚(Leon Marchand)在400米混合泳決賽以4分02.50秒奪金,打破菲比斯保持15年的世界紀錄,那也是「水神」擁有的最後一項個人賽世績。

21歲法國泳手馬爾尚(Leon Marchand)打破男子400米個人混合泳世界紀錄。(楊宇翹攝)

男子游泳界自「水神」菲比斯退役後,稍為沉寂下來,「新水神」積素(Caeleb Dressel)作風更低調,東京奧運5面金牌後失去動力,2022世錦賽後一度暫停練水。馬爾尚的冒起,再次令男子泳手受到注目,他不止擅長項目跟菲比斯近似,而且教練同樣是包文(Bob Bowman),菲比斯十分欣賞這位「小師弟」,在世錦賽親臨福岡為他頒獎,並笑着高舉他的手合照,大有「我的接班人」意味。

菲比斯曾讚揚馬爾尚,「他比賽中遇上激烈競爭時,那份好勝心讓我想到自己,而且他很少在比賽中落敗。」21歲的馬爾尚將會是主隊法國今屆賽事領軍及焦點人物之一,預計他個人項目會集中在兩個混合泳及200蝶身上,不會學「大師兄」那樣一口氣挑戰8金。

出戰項目(香港時間):

男子200米混合泳 - 初賽8月1日17:00、準決賽8月2日03:34、決賽8月3日02:49

男子400米混合泳 - 初賽7月28日17:00、決賽7月29日02:30

男子200米蝶泳 - 初賽7月30日17:00、準決賽7月31日02:41、決賽8月1日02:36



菲比斯親自為「同門師弟」馬爾尚頒獎。(楊宇翹攝)

游泳:

奧卡拉瑾(Mollie O'Callaghan)/澳洲



奧卡拉瑾去年世錦賽連破世界紀錄。(Getty Images)

一鳴驚人的何詩蓓最強對手

奧運游泳館星光熠熠,香港人更加關心女子組賽事,何詩蓓在東京奧運獲得女子100米及200米自由泳兩面銀牌,巴黎奧運能否再次踏上頒獎台,甚至贏得香港史上首面游泳金牌?何詩蓓上屆奧運100自僅負艾瑪麥姬昂(Emma McKeon),200自則由澳洲另一泳手迪梅絲(Ariarne Titmus)勝出,兩人繼續是何詩蓓的勁敵,去年游泳世錦賽卻有一位超級新星誕生——奧卡拉瑾(Mollie O'Callaghan)。

這位19歲新星不止同樣來自澳洲,更是迪梅絲同門師妹,同樣跟隨著名教練Dean Boxall訓練,東京奧運時她只得16歲,憑3項接力賽獲2金1銅,由於僅在初賽上陣,當時未受太大注目。一年後的游泳世錦賽,她在100米自由泳贏得金牌,多位星級泳手缺陣下,她的名字仍未為人熟悉。直到2023年福岡上演的世錦賽,她在一眾高手林立下,以1分52.85秒刷新女子200米自由泳世界紀錄奪金,尤其是最後50米後上爆贏向來以後勁見稱的迪梅絲,表現震驚世人,一夜之間大家都記住她的名字,何詩蓓在賽事獲得第四名。

奧卡拉瑾(中)在2023游泳世錦賽一鳴驚人,個人獨得5金1銀,何詩蓓在100自獲銀牌,也是敗在她手上。(Getty Images)

之後她在100米自由泳以52.16秒勝出,何詩蓓獲得銀牌。奧卡拉瑾成為歷來首位在單屆長池世錦賽連贏100及200米自由泳的女泳手。當屆賽事她參與的3項接力賽事,女子4X100米自由泳、4X200米自由泳、男女混合4X100米自由泳全數打破世界紀錄奪金,換言之一屆世錦賽之中她有份刷新4項世績。

一鳴驚人的表現,令小妮子一躍成為巴黎奧運金牌大熱門,就算2024年多哈世錦賽她和迪梅絲以及多位澳洲名將悉數缺陣,奧卡拉瑾依然是巴黎奧運最受關注的女飛魚。個人項目外,她很大機會跟世錦賽一樣,參加4項接力賽,挑戰單項6面金牌。

出戰項目(香港時間):

女子100米自由泳 - 初賽7月30日17:00、準決賽7月31日03:25、決賽8月1日02:30

女子200米自由泳 - 初賽7月28日17:00、準決賽7月29日04:00、決賽7月30日03:48



田徑 — 馬拉松:

傑祖基(Eliud Kipchoge)/肯雅



「跑神」傑祖基能否成為第一個三次在奧運馬拉松獲得獎牌的選手?(Getty Images)

「跑神」挑戰另一個不可能

今年跑界有個極為傷感的消息,去年在芝加哥改寫馬拉松世界紀錄的傑騰(Kelvin Kiptum),2月在一次交通意外中離世,他只得24歲。傑騰與傑祖基(Eliud Kipchoge)兩任馬拉松世界紀錄保持者均來自肯雅,巴黎奧運原為兩代跑神對決的華麗舞台,不料傑騰出師未捷,一面肯雅原先以為穩袋的金牌,一切又要重新計算。

傑騰去年在芝加哥馬拉松以2小時零35秒,較傑祖基保持的紀錄快34秒改寫世績,巴黎奧運原本應該是他發光發亮的舞台,傑祖基早前指,「期望本來很高」,傑騰離世後令今年奧運馬拉松「有點不一樣。」

傑祖基曾兩度改寫世界紀錄,也曾在非正式賽事達成2小時內跑完馬拉松距離的「人類極限」創舉,可是他已經39歲,過去一年他的狀態似乎有點下滑,2023年首戰波士頓馬拉松,以2小時9分23秒得第6;同年柏林馬拉松再次封王,成績2小時2分42秒,未能再次跑進2小時2分之內;今年東京馬拉松,亦僅以2小時6分50秒得第10名,是他馬拉松生涯比賽最差排名,一年內兩度敗陣,也是他轉戰馬拉松後首次。

「跑神」不再無敵,一方面是傷患困擾,同時受制對手針對部署。然而他始終是世人崇拜的傑祖基,實力和強大心理質素毋庸置疑,他在里約熱內盧和東京連續兩屆奧運贏得馬拉松金牌,是繼埃塞俄比亞的比基拉(Abebe Bikila)、有禁藥嫌疑的東德選手謝賓斯基(Waldemar Cierpinski)之後,歷來第三位能獲兩金的馬拉松跑手。奧運史上從未有運動員能贏得3面馬拉松獎牌,傑祖基能否再次挑戰人類極限,突破另一個看似不可能的界限?

出戰項目(香港時間):

男子馬拉松 - 8月10日14:00



田徑 — 百米女飛人:

李察臣(Sha'Carri Richardson)/美國



李察臣錯過上屆奧運,有望在巴黎大放光芒。(Getty Images)

「新花蝴蝶」火鳳重生

巴黎奧運百米女飛人大戰,緊湊程度隨時在男飛人之上。牙買加兩大名將費莎(Shelly-Ann Fraser-Pryce)和湯臣(Elaine Thompson-Herah)包辦近4屆奧運女子100米短跑金牌,37歲的費莎已講明今屆是她的告別戰,今次冠軍之爭並非只有她們二人,還有美國的「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣(Sha'Carri Richardson)。

長長的七彩斑斕美甲,精心打扮的妝容,漂亮又強悍的莎卡莉李察臣,有否令你想起一個人?沒錯,1988年漢城奧運包辦女子100及200米短跑金牌的姬菲芙(Florence Griffith Joyner),正是她的偶像。

姬菲芙1998年癲癇發作突然離世,終年38歲,莎卡莉李察臣在她死後兩年才出生,一樣受到對方啟發,「姬菲芙來到跑道,已知自己會主宰賽事。她的作賽和行事方式如此優雅,我一直也很喜歡。假如神奇的姬菲芙會留長指甲,沒理由我不能這樣做。」

莎卡莉李察臣充滿天份,東京奧運前她在美國隊奧運選拔賽以10.86秒勝出,備受期待能為美國重奪奧運女子100米金牌,之後卻因被驗出曾吸食大麻,被罰取消資格兼停賽一個月,剛好錯過100米決賽,由於她不入選接力隊,因此無緣東京奧運。結果湯臣衛冕100及200米金牌,費莎得100米銀牌。

已故美國傳奇名將姬菲芙正是李察臣的偶像。(Getty Images)

她小時候被父母棄養,由祖母及姨母撫養長大,生母對她而言是個陌生人,奧運選拔賽前數天,從一個記者口中得知生母去世的消息,令她一時之間接受不到,於是吸食大麻來嘗試麻醉自己。她知道那是錯誤的,接受責任並公開道歉。李察臣復出後,曾錯過2022年世錦賽,到2023年成績重回正軌,並在8月的世界田徑錦標賽大放光芒,100米決賽以10.65秒勝出,力壓牙買加的積臣(Shericka Jackson)及費莎,連同接力金牌和200米銅牌,個人獨得3面獎牌。

「我經常說,永不放棄」,莎卡莉李察臣感言,「永遠不要讓傳媒、局外人、其他人去定義你,只有你自己才可以。我一直說要戰鬥,無論面對什麼,戰鬥吧。」24歲的她經過失落東京奧運的磨練,變得更強大,毋懼任何對手,在巴黎終能首度出戰奧運,繼續追逐偶像姬菲芙稱霸奧運的成就。

出戰項目(香港時間):

女子100米短跑 - 初賽8月2日16:35、複賽8月2日17:50、準決賽8月4日01:50、決賽8月4日03:20

女子200米短跑 - 初賽8月4日16:55、準決賽8月6日02:45、決賽8月7日03:40

女子4X100米接力跑 - 初賽8月8日17:10、決賽8月10日01:30



田徑 — 撐竿跳:

杜普蘭蒂斯(Armand Duplantis)/瑞典



帥氣的杜普蘭蒂斯令撐竿跳吸引力大增。(Getty Images)

瑞典男神撐出世界新高

近年田徑場有不少星級俊男美女,能令不愛運動的朋友也留意賽事的,首推瑞典撐竿跳男神杜普蘭蒂斯。從前有「鳥人」布卡為破世界紀錄獎金而逐厘米打破世界紀錄,杜普蘭蒂斯也以類似「唧牙膏」式屢次刷新世績。

爸爸也是撐竿跳選手,媽媽是七項全能和排球運動員,杜普蘭蒂斯跟兩兄一妹都是運動健將。一家人住在美國,他3歲已嘗試在家中玩撐竿跳,他早前稱,「大部分孩子家中後花園都有籃球架,我們擁有撐竿跳設備,令我們與別不同。」7歲已創下首個分齡世界紀錄,破紀錄對他如同家常便飯,15歲那年已贏得U18世界冠軍,成績一路突飛猛進,2020年2月以6.17米寫下首個成人世界紀錄,2星期後將紀錄改寫成6.18米。撐竿跳賽場從此是他的天下,幾乎每次均在比賽大幅拋離對手勝出。

東京奧運撐竿跳決賽,他頭5次試跳均一次過關,輕鬆地以6.02米贏得金牌後,他一下子將高度提升至6.19米,惟未能成功再創世績。銀牌得主尼爾遜(Chris Nilsen)將杜普蘭蒂斯在撐竿跳的壟斷程度,比作美斯與C朗拿度兩大足球巨星。

2022年他3次刷新世界紀錄,2023年2月和9月兩度再創世績,至今他已先後7次改寫紀錄,最新高度是6.23米。無論是歐錦賽、世錦賽以至奧運,各項大賽的撐竿跳賽場,似是他的遊樂場多過比賽場地,「我總是覺得我是為撐竿跳而生,感覺猶如命中注定——由我成為最佳,只要我一路繼續下去,便能成功。」

巴黎奧運如果要數十拿九穩的金牌,杜普蘭蒂斯應該是最穩陣之一。他仍只得24歲,未來10年有望繼續稱霸,如果勉強要數這位撐竿跳男神唯一缺點,大概已是他早已「名草有主」,他與模特兒女友Desire Inglander十分恩愛,打破大家的幻想空間。

出戰項目(香港時間):

男子撐竿跳 - 資格賽8月3日16:10、決賽8月6日01:00



體操:

比拉絲(Simone Biles)/美國



美國體操女王比拉絲再戰奧運。(Getty Images)

黑珍珠譜寫GOAT傳奇

美國體操女王比拉絲(Simone Biles)受心理問題困擾,休戰國際比賽兩年,去年10月復出參加體操世錦賽,實力依然超群,繼2013至15年以及2018至19年後,第6次贏得女子個人全能金牌,加上平衡木、自由體操和團體賽,累積第30面世錦賽獎牌,連同奧運的4金1銀2銅,生涯共獲前無古人的37面大賽獎牌,被譽為歷來其中一位最佳體操選手。

比拉絲成功背後,卻長期受一夢魘纏繞,2016年里約奧運勇奪4金1銅,東京奧運卻在6項決賽之中,退出5項,隊友為她帶來一面團體賽銀牌,個人項目她僅出戰平衡木,獲得銅牌。

美國體操名將(左起)拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲,到美國國會作證,指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。(Getty Images)

東京奧運後比拉絲受訪,她承認:「經歷過去7年的事情後,我實在不應該再次參加奧運」,她在訪問中沒有詳細交代7年前發生什麼事,翻查紀錄,2014年密歇根州立大學畢業生Amanda Thomashow向校方投訴隊醫拿薩(Larry Nassar)治療時非禮,令拿薩受到大學和警方調查,最終警方未有作出起訴;美國體操隊高層宣稱2015年才首次知悉「運動員的關注」,到2016年爆出拿薩持續性侵年幼女性逾30年之久,消息震撼全球。

由那個時間點開始,比拉絲一直受到心理折磨。2016年8月4日《印第安納波利斯星報》(The Indianapolis Star)刊登有關美國體操隊性侵案深入調查報道,3日後比拉絲便要出戰里約奧運。她彷彿沒有受到影響,首戰奧運即摘下4金1銅,奠定體操女王地位,實情內心一路備受折磨。拿薩事件持續燃燒,她到2018年才首度以受害人身份開腔講述事件:「那實在是太多了,但我不會讓他拿走我自6歲開始努力至今的成果。」

比拉絲自言,東京奧運女團決賽跳馬時能以雙腳落地是「奇蹟」。(Getty Images)

一起作證的前隊長拉絲曼、前隊友馬隆妮已經退役,隊中只剩下她一個舊人。比拉絲是全球仰望的體操女王,當時已累積的32面奧運和世錦賽獎牌前無古人,4個體操動作以她命名,她其實沒有「繼續下去」以外的選擇。她形容,東京奧運前心理狀況時好時壞,之前一個賽季的佳績,令她沒理由不繼續。她一直正在接受心理治療,抵達東京後卻開始感到焦慮,疫情下禁止家人和支持者到場,令情況變得更壞。「奧運開始前,我愈來愈緊張,失去應有自信。」

不幸在關鍵時刻,遇上體操選手的噩夢——twisties。這個心理障礙令選手在空中失去協調感,比拉絲也不想去到東京才退賽,但一夜間失去最擅長的能力,她也無能為力。比拉絲退賽時,正在出戰體操女子團體決賽中的跳馬項目,她認為帶着twisties去比賽猶如玩命,「能夠以雙腳落地,實在是奇蹟」。

2023年體操世錦賽比拉絲在頒獎台上感動流淚。(路透社)

她退出女子團體決賽,隊友為她拿下一面銀牌,之後的個人全能、自由體操、跳馬、高低槓4項亦陸續退出,直到最後一項平衡木,終復出上陣摘下銅牌。東京奧運之旅不似預期,但總算能夠全身而退,情緒病困擾中獲兩面獎牌,已屬難能可貴。

27歲的比拉絲早已贏盡所有,可是她在東京奧運後自覺是個失敗者,她不願意就此退下來,經過兩年休戰和心理治療,一步步重返高峰,巴黎奧運她以最強姿態回歸,期待她譜寫史上最佳(GOAT)傳奇新一頁。

出戰項目(香港時間):

女子體操- 資格賽7月28-29日

女子體操- 團體賽決賽7月31日00:15

女子體操- 個人全能決賽8月2日00:15

女子體操- 跳馬決賽8月3日22:19

女子體操- 高低槓決賽8月4日21:40

女子體操- 平衡木決賽8月5日18:38

女子體操- 自由體操決賽8月5日20:22



排球:

保絲高域(Tijana Bošković)/塞爾維亞



保絲高域為塞爾維亞贏盡大賽獎牌。(Getty Images)

獎牌滿身的女排天后

每逢奧運,女子排球都是一大看點,一班實力與美貌兼備的長人美女,跟對手進行一場場技術與體能的較量。長受注目的中國女排青黃不接,加上隊長朱婷受傷患困擾,東京奧運分組賽止步,反而曾擊敗她們的土耳其美女兵團令人驚艷。論整體實力,近年最強的不出巴西、美國和塞爾維亞3隊,前兩者都是傳統強國,塞爾維亞的掘起,不得不提陣中主將保絲高域(Tijana Bošković)。

塞爾維亞1990年代才脫離南斯拉夫獨立,女排實力最初不強。保絲高域的加入帶來改變,她早在16歲已首度被召入國家隊特訓兩星期,一年後初戰女排世錦賽,身為陣中最年輕一員,她成為隊中得分王助球隊獲得第7名。2015年女排世界盃一面銀牌,塞爾維亞獲得里約奧運入場券,奧運決賽縱不敵朱婷領軍的中國,銀牌已寫下塞爾維亞女排奧運最佳成績。

保絲高域得分能力極強。(Getty Images)

保絲高域身高1.94米,扣球高度達到3.29米,她扣球強勁且成功率相當高,得分能力極強,2018年塞爾維亞在世錦賽決賽擊敗意大利,首次成為女排世界冠軍,當時年僅21歲的保絲高域,決賽個人獨得26分當選最有價值球員(MVP)。4年後,決賽對手換成巴西,戴上隊長臂章的保絲高域同樣沒有令人失望,得到全場最高的24分,成功領軍衛冕。

較為可惜的是,東京奧運她們在4強不敵最終奪冠的美國,僅得一面銅牌。然而過去6年塞爾維亞女排寫下最輝煌時刻,2018、2022兩次世界冠軍,兩個奧運獎牌(2016銀牌、2020銅牌),2017、2019兩次歐洲冠軍以及2022女排國家聯賽(VNL)銅牌,一出道已是「怪物新人」的保絲高域正是核心人物。

她曾在2021年創下110.3公里女排發球最高時速紀錄,今年她仍只得27歲,第三度領軍出戰巴黎奧運,誓要再次向金牌挑戰,她早前在社交發文說:「第三次會是幸運,巴黎我來了」。

塞爾維亞最為人熟識的名字,當然是網球天王祖高域,最著名的女子運動員便是保絲高域。保絲高域年少成名,對自己充滿自信,「我為成就感到自豪,不會在這方面保持謙遜」,惟她指出塞爾維亞的秘訣在於團結,而且任何個人成就也及不上球隊獎牌。

作為塞爾維亞女排頭號球星,她說自己初心不變,「我依然是剛出道那個Tijana……或許作為運動員或個人我現在成熟了點,但最深層我還是原來的樣子。」她喜歡在球場展現力量和能量,「球場以外的我,仍是害羞和內向。」

出戰項目(香港時間):

女子排球 - 初賽階段7月28日至8月5日

女子排球 - 8強階段8月6日至8月7日

女子排球 - 4強階段8月8日至8月9日

女子排球 - 銅牌戰8月10日23:15

女子排球 - 金牌戰8月11日19:00



網球:

祖高域(Novak Djokovic)/塞爾維亞



祖高域生涯已贏盡大賽,就差一面奧運金牌。(Getty Images)

大滿貫之王力爭奧運首冠

巴黎奧運過萬名參賽運動員之中,名氣最響亮的其中一位肯定是網球天王祖高域(Novak Djokovic)。24次高舉大滿貫錦標,創下男子球手紀錄,已屆36歲仍塞爾維亞球王,仍未有退下來的跡象,今年一大目標直指巴黎奧運金牌。

「贏得奧運絕對是今個賽季在大滿貫以外其中一個最重要目標」,2023年他贏得澳網、法網和美網三項大滿貫,今年連同奧運直指「金滿貫」,可惜澳網4強不敵意大利新星冼拿(Jannik Sinner),未能達到這個高難度成就。

+ 19

「今年會是非常忙碌的一年,由慢速場地轉到快場,然後又回到慢速場地。」他的意思是,法網在5至6月舉行,之後是7月的溫布頓,而在美網8月下旬上演前,加插在法網場館Stade Roland Garros舉行的巴黎奧運。祖高域可算是當今最全面的球手,場地變化如此頻繁,對他也有難度。

就算「泥地王」拿度傷勢和復出期未定,還有另一西班牙球手艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)擅長在紅土場作賽,祖高域在Stade Roland Garros上陣,一舉贏得金牌的勝算未必太高,難怪他早前受訪,不排除出戰2028洛杉磯奧運的可能。

男子網球三大傳奇大滿貫次數:

祖高域(24次):澳網10次﹑法網3次、溫網7次﹑美網4次

拿度(22次):澳網2次、法網14次、溫網2次、美網4次

費達拿(20次):澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



2008年一面男單銅牌,已是祖高域4戰奧運的唯一獎牌,拿度在那屆奪得金牌。(Getty Images)

祖高域非常努力參加奧運,自2008北京奧運起4度出戰,僅在2008年一屆獲得一面銅牌,那屆他在男單4強不敵拿度,銅牌戰擊敗美國的比歷克摘銅,他也有出戰男雙賽事,首圈已被淘汰。2012倫敦奧運,他在4強不敵主場出戰的梅利,銅牌戰再負阿根廷球手迪樸度,而男雙再次首圈出局。2016里約奧運,首圈再次遇上迪樸度,又一次敗陣;男雙終於首度晉級,次圈16強又行人止步。2020東京奧運他終於棄戰雙打,專攻男單仍再次在4強下馬,銅牌戰亦再度飲恨。

回望祖高域在奧運可歌可泣的參賽史,國際奧委會或許應考慮給他一個「勤工獎」。他特別為奧運遷就訓練,「那將會是一年之中非常疲倦的時間,我要跟我的團隊計劃訓練和準備,令我可以發揮最佳水平。」

去年溫網決賽不敵艾卡拉斯,今年澳網4強負冼拿,祖高域面對年輕當打有活力的新世代球手,再無過往的絕對勝算,塞爾維亞天王仍無意退下來:「只要我尚能在大賽擊敗他們,我便會繼續打下去,我希望任何面對我的球手感到有壓力。」

出戰項目(香港時間):

網球 - 男子單打首圈 7月27日至7月29日

網球 - 男子單打次圈 7月29日至7月31日

網球 - 男子單打第3圈 7月31日至8月1日

網球 - 男子單打8強 8月1日至8月2日

網球 - 男子單打4強 8月2日至8月3日

網球 - 男子單打銅牌戰 8月3日18:00

網球 - 男子單打金牌戰 8月4日18:00



籃球:

勒邦占士(LeBron James)/美國



勒邦占士擔任美國隊開幕禮持旗手。(Getty Images)

任美國隊持旗手 四戰奧運曾奪2金1銅

奧運籃球自從1992年巴塞隆拿奧運開放予職業球手參賽、美國隊組成由米高佐敦、米高莊遜、伊榮、柏賓、布特等一眾NBA巨星組成的「夢幻隊」輕鬆奪金,8屆奧運之中美國隊7次贏得金牌,只曾在2004年失手4強不敵阿根廷只得銅牌,那一屆正是占士初戰奧運。

自2003年加入NBA以來,占士先在雅典奧運首次為國征戰並取得銅牌,之後在2008年北京奧運和2012年倫敦奧運取得金牌。美國長年雄霸籃球運動,惟近年跟對手距離逐漸拉近,剛過去的周末,美國男籃奧運隊在熱身賽遇上同組對手南蘇丹幾乎落敗,全憑勒邦占士救亡。在比賽餘下8秒時,勒邦占士自行突破上籃,終令美國隊以101:100險勝,險險保住面子。

籃球賽事開始前,大家先會在巴黎奧運開幕禮見到他——占士成為歷史上首位擔任奧運持旗手的美國NBA球員。

出戰項目(香港時間):

男子籃球 - 初賽 7月27日至8月4日

男子籃球 - 8強 8月6日至8月7日

男子籃球 - 4強 8月8日至8月9日

男子籃球 - 銅牌戰 8月10日17:00

男子籃球 - 金牌戰 8月11日03:30



足球:

瑪達(Marta)/巴西



巴西傳奇老將瑪達(Marta)。(Getty Images)

穿裙子的比利燃亮女子足球

被譽為女足史上最偉大球員的瑪達,今年已經38歲,她由2004年首戰奧運,到巴黎已是第六度領軍出戰。她曾帶領森巴女足晉身世界盃決賽,也兩度殺入奧運決賽,可惜全數落敗只得亞軍,至今仍與兩項國際大賽冠軍無緣。

她的出現激勵了不少女子足球員:「你(女足們)要渴求更多、練習更多、裝備自己更多;從而對抗不公平的狀況、對抗長期欠支援的狀況、對抗一切,例如那些說你做不到的男生。女子足球,要靠你來生存的。」

瑪達十字韌帶曾受傷,去年2月傷癒復出仍獲瑞典籍主帥​​Pia Sundhage信任,以37歲高齡入選森巴大軍第6度參加世界盃,如今一年後巴黎奧運,瑪達依然是巴西女足的頭號巨星。

巴黎奧運女足分組形勢

A組:法國、哥倫比亞、加拿大、新西蘭

B組:美國、贊比亞、德國、澳洲

C組:西班牙、日本、尼日利亞、巴西



巴黎奧運女足賽程

女足分組賽由7月25日晚上11時開始,淘汰賽會在8月3日晚上9時開始,銅牌戰將於8月9日晚上舉行,金牌戰則為8月10日晚上11時。

7月25日(星期四)

晚上11時 C組分組賽 西班牙 VS 日本

晚上11時 A組分組賽 加拿大 VS 新西蘭

深夜1時 C組分組賽 尼日利亞 VS 巴西

深夜1時 B組分組賽 德國 VS 澳洲

深夜3時 A組分組賽 法國 VS 哥倫比亞

深夜3時 B組分組賽 美國 VS 贊比亞

7月28日(星期日)

晚上11時 C組分組賽 巴西 VS 日本

晚上11時 A組分組賽 新西蘭 VS 哥倫比亞

深夜1時 C組分組賽 西班牙 VS 尼日利亞

深夜1時 B組分組賽 澳洲 VS 贊比亞

深夜3時 A組分組賽 法國 VS 加拿大

深夜3時 B組分組賽 美國 VS 德國

7月31日(星期三)

晚上11時 C組分組賽 日本 VS 尼日利亞

晚上11時 C組分組賽 巴西 VS 西班牙

深夜1時 B組分組賽 贊比亞 VS 德國

深夜1時 B組分組賽 澳洲 VS 美國

深夜3時 A組分組賽 新西蘭 VS 法國

深夜3時 A組分組賽 哥倫比亞 VS 加拿大

8月3日(星期六)

晚上9時 女足8強

晚上9時 女足8強

深夜1時 女足8強

深夜1時 女足8強

8月6日(星期二)

深夜12時 女足4強

深夜12時 女足4強

8月9日(星期五)

晚上9時 女足銅牌戰

8月10日(星期六)

晚上11時 女足金牌戰