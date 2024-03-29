巴黎奧運．劍擊｜世界亞軍無緣奧運斥準則不合理　兩港將同病相憐

隨上周末的劍擊世界盃結束後，巴黎奧運劍擊的積分周期隨之完結，大部分奧運資格已經塵埃落定。有人歡喜有人愁，女子佩劍希臘劍手佐真娜祖即使世界排名第5，依然失落奧運席位，其後在社交網站質疑奧運的出線制度是不合邏輯，而她的處境與香港劍手蔡俊彥及佘繕妡相似。



巴黎奧運積分周期4月1日便會正式結束，但由於積分賽已全部打完，從積分賽誕生的資格，可說已塵埃落定。

要透過積分排名取得奧運資格，團體排名最為關鍵，若成為各個劍種的團體團體世界排名前四，、或是各個洲份的第一，即可獲得「1+3」的奧運資格，即「1個團體賽 + 3個個人」名額。未能透過團體資格進入奧運的劍手，仍可爭逐個人賽席位，即在個人積分排行上，剔除已獲得資格的國家和地區劍手後，歐洲區﹑亞洲及大洋洲區最高排名的兩名，以及美洲﹑非洲第一名，可以獲得奧運個人賽資格。

不過，每個國家或地區只可憑世界排名取得個人一席，換言之就算歐洲區及「亞大區」的前兩名來自同一個協會，都無法全取兩個席位。

巴黎奧運．劍擊｜三港將獲個人資格 團體賽失利成最大遺憾

港隊女重在早前的南京站世界盃不敵中國隊，失落團體的奧運資格。（香港劍擊總會圖片）

希臘劍手失資格控訴：不合邏輯

來自希臘的女子佩劍選手佐真娜祖（Despina Georgiadou），現時世界排名第5，惟無緣巴黎奧運，事關她的隊友Theodora Gkountoura排名更高，位列世界第3，並以歐洲第一獲得奧運入場券。

佐真娜祖日前在社交網站發長文，表示未能消化失落奧運的事實，「過去兩星期，我一直思考我為何失落奧運資格，我反覆思量嘗試說服自己。」這名希臘劍手列出奧運積分周期的戰績，包括世界錦標賽銀牌﹑世界排名第5，而她未能出戰奧運的原因，是因為她的隊友同樣是世界頂尖劍手。

佐真娜祖質疑奧運出線制度是「不合邏輯」，「大部分個人賽資格落在有份出戰團體賽的隊伍，爭取個人席位的機會已經十分小，而歐洲區最高排名的兩位是我和隊友，但（規例）卻禁止來自同一國家全取兩個席位。」32歲的佐真娜祖一直視奧運為目標，上屆同樣不敵隊友Theodora Gkountoura，雖然世界排名高，至今未曾參與過奧運，多年努力如今付諸東流。

希臘劍手佐真娜祖即使世界排名第5，依然無法取得奧運資格。（Instagram截圖）

港隊兩劍手「同病相憐」

佐真娜祖的處境與兩名港將相若，當港隊今屆巴黎奧運失落男子花劍及女子重劍的團體資格，張家朗與江旻憓即以「亞大第一」穩奪個人賽席位，扣除其他已入圍劍手後，蔡俊彥與佘繕妡分別位列「亞大第二」，但因為同一協會不可取得個人賽兩個席位，將位置拱手相讓予韓國及日本劍手。

男子花劍亞大區奧運積分排名



1. 張家朗（香港）169分 亞大區第一

2. 松山恭助（日本）137分 團體賽入圍

3. 莫梓維（中國）101分 團體賽入圍

4. 飯村一輝（日本）91分 團體賽入圍

5. 蔡俊彥（香港）90分

6. 河泰圭（韓國）84分 亞大區第二



女子男劍亞大區奧運積分排名



1. 江旻憓（香港）258分 亞大區第一

2. 宋世羅（韓國）167分 團體賽入圍

3. 孫一文（中國）142分 團體賽入圍

4. 佘繕妡（香港）71分

10. 吉村美穗（日本）39分 亞大區第二

