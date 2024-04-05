4歲童被驗出尿液含「K仔」　吸毒9年母否認有毒癮　判入戒毒所

長期吸食俗稱「K仔」氯胺酮毒品，但稱沒有毒癮的母親，其4歲兒子被發現尿液含有毒品，男童母因而被控虐兒，她早前認罪，案件今(5日)在西九龍法院判刑，醫生報告指男童有可能在生活環境被動地攝入毒品，報告亦指其母有毒癮，裁判官蘇文隆判男童母入戒毒所。



女被告WKP，33歲，無業，承認一項對看管兒童或少年虐待或忽略罪，指她於2023年4月14日至28日，在長沙灣住所，對4歲男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略，令男童相當可能受到不必要的健康損害。

男童33歲無業母親WKP在西九龍法院認虐兒，被判入戒毒所。

社工安排男童定期驗尿

案情指，被告為男童X的母親，她帶著其子與母親及妹妹同住。被告母親懷疑被告照顧X期間曾吸毒，在社工的協助下，自2022年12月28日起，X會定期到廣華醫院接受驗毒測試。X去年5月5日的驗尿報告顯示，他在4月28日的尿液樣本對氯胺酮呈陽性，X其後入住廣華醫院。

吸氯胺酮9年但認為無毒癮

被告在同年5月9日在住所被捕，她警誡下承認因其母忙於工作，她自2023年3月起主力照顧X；她吸食氯胺酮已有9年，但認為自己並無毒癮，她在5月5日前曾外出吸食氯胺酮。

男童或在居住環境被動地吸入毒品

醫生吳松基有就X如何接觸到毒品撰寫報告，並指一般吸入氯胺酮後，其後14天內的尿液檢驗仍會顯示有關成份，因而推算X在驗尿前的14天內曾攝取氯胺酮。然而攝取的途徑有很多種，認為X有可能是在居住環境中被動地吸入。

案件編號：WKCC1241/2024