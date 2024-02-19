小姊妹誤食「大麻糖」　父裁定藏毒及虐兒罪成　官斥嚴重囚8月

兩名年僅2歲及4歲的小姊妹，去年6月在天水圍家中誤食「大麻糖」並嘔出白泡，送院後一度留醫深切治療部。小姊妹的父親事後被控2項虐兒罪及1項藏毒罪，早前經審訊後被裁定所有罪名成立。案件今（19日）在屯門法院判刑，裁判官黃國輝斥被告將危險藥物留在家中，又沒有將藥物鎖好，導致女兒誤食並一度須留醫深切治療部，案情嚴重，判其囚8個月。



被告C.K.W.（26歲，建築工人），被控於2023年6月25日，在天水圍一單位，作為4歲女童X及2歲女童Y的照顧者，故意虐待或忽略她們，令她們受到不必要的健康損害；他亦被控管有危險藥物罪。

被告CKW虐兒及藏毒罪成，被判入獄8個月。

被告無毒癮 女兒交母親照顧

辯方求情指，戒毒所報告指被告沒有毒癮，故不適合判入戒毒所。另被告重犯機會低，因為兩名女兒已交由媽媽照顧，望法庭考慮到被告至今已羈押了超過4個月，能夠酌情輕判。

大女兒曾留醫深切治療部

裁判官黃國輝判刑指，首兩項虐兒罪為嚴重罪行，最高可判處監禁3年。根據本案案情，大女兒事發後曾留醫深切治療部，有證供指她一度瞳孔放大，小女兒亦因被告的疏忽而情況嚴重。

沒鎖好藥物令女兒誤食

黃官斥責指，被告非普通的沒有照料兩名女兒，而是將危險藥物留在家中，又沒有將藥物鎖好，導致女兒誤食。黃官最後考慮到被告初犯及案情，就兩項虐兒罪各判囚8個月，管有危險藥物則判囚2星期，所有刑期同期執行，即共囚8個月。

兩女童服食後持續震抖

黃官早前裁決指，相關報告顯示兩名女童的尿液均含有四氫大麻酚代謝物，及大麻酚成份。證據顯示，被告的朋友當日曾短暫到訪，兩女童約30分鐘後拿著方形糖果並咀嚼，之後更因持續震抖而送院。

被告認買大麻糖自己食

被告則在被捕後，在警誡下承認：「嗰包大麻糖係我買嚟自己食」、「嗰9粒大麻糖，我都已經放咗在我間房入面收埋咗，我都估唔到我兩個女攞出嚟食」。黃官因而認為唯一合理推論是，X和Y服用了被告購買含大麻成份的食品，終裁定2項虐兒罪及1項藏毒罪罪成。

案件編號：TMCC 1413/2023