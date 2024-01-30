小姊妹疑誤服「大麻糖」　母見長女失意識偶爾笑　即疑夫藏違禁品

兩名2及4歲姊妹疑在家中吃下「大麻糖」嘔白泡，兩童的父親否認虐兒，案件今(30日)在屯門法院開審，平時有份照顧女童的女子稱，當日見兩女童拿糖吃，曾拿來看，見是白色軟糖。女童吃過後繼續玩，不久後4歲的姊姊「震下震下」，她即把姊姊送院，回家後見2歲的妹妹也在抽搐，遂把妹妹也送院。女童的母親到醫院時，見長女情況嚴重，瞳孔放大，未有意識，偶爾會笑。她即思疑被告在家放了違禁品，質問也在醫院的被告並報警。



女童父母當時正辦離婚

男被告C.K.W.（25歲，建築工人），被控於2023年6月25日，在天水圍一單位，作為4歲女童X及2歲女童Y的照顧者，故意虐待或忽略她們，令她們受到不必要的健康損害；他亦被控管有危險藥物罪。

被告與女童的母親Z當時已分居並正辦離婚，被告與兩女兒及被告的父親、胞弟同住天水圍的公屋單位。被告父親的朋友李海華亦居於該單位。

被告CKW在屯門法院否認虐兒罪受審。

被告朋友曾到訪並曾入被告房

李海華供稱，她案發時有幫手照顧兩女童。案發日晚上，全家人都在除了被告。後來被告的一名朋友短暫到訪，他入了被告的房後便即離開。

女童吃糖後震下震下

李之後見兩童各手持一個已撕開的包裝袋，姊姊X已在進食，李即從妹妹Y手上奪去包裝袋，發現袋內為白色方形軟糖，約手指頭般大小。妹妹Y即從李手上取回軟糖並進食。兩女隨後玩耍，期間Y「震下震下」。李稱，兩女童當時有感冒發燒，她便叫被告胞弟召救護車，把姊姊Y送院，至兩童的母親抵達後便離開。她回家後見妹妹X亦顫抖，便再召救護車把X送院。

母見長女情況不尋常

女童的母親Z稱，當晚收到電話指姊姊Y發燒和抽搐，便陪同女兒到屯門醫院，其後X亦被送院。她指X的情況較為嚴重，其瞳孔放大、未有意識、偶爾會笑。由於X的情況不尋常，她思疑被告在家收藏了違禁品，令女兒誤食，遂質問也在醫院的被告，被告否認。

被告與人通電後神色慌張

她後來見被告與他人通電後神色慌張，並與醫護人員傾談。她遂向醫護要求替兩名女兒驗毒並報警。兩女留醫約一星期後出院。

同意案情指，X和Y的尿液樣本中，分別驗出2.9微克和3.1微克的四氫大麻酚（THC）。

胞弟在客廳垃圾桶找到爆炸糖包裝

被告胞弟供指，翌日凌晨2、3時收到被告來電，著他找一個包裝。胞弟在客聽垃圾桶找到爆炸糖包裝，並透過視象通話告知被告，被告回應：「得一包咋？」又著胞弟再找，胞弟未有所獲。

案件編號：TMCC1413/2023