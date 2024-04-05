4款印度進口調味料含或可致癌除害劑環氧乙烷　食安中心籲停食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，4款預先包裝混合香料製品的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷。食安中心呼籲市民應停止食用受影響產品，如業界持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



食物安全中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，分別從三間位於尖沙咀的零售店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。

食安中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商／進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。

發言人指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》，任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

產品資料：

1.產品名稱：馬德拉斯咖哩粉（馬德拉斯咖哩調味香料）

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期前最佳：二○二四年八月底

分銷商：Dhillon Group of Companies Limited

熱線：9518 1250



2.產品名稱：Fish Curry Masala

品牌：Everest

生產地：印度

淨重：1.75盎司（50克）

此日期前最佳：二○二五年九月

進口商及經銷商：MPS FOODS (HK) LTD

熱線：3591 1541



3.產品名稱：Sambhar Masala Mixed Masala Powder

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期或之前食用：二○二四年十一月

進口商：AGAM Trading Co.

熱線：9121 7676 或 9222 4131



4.產品名稱：Curry Powder Mixed Masala Powder

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期或之前食用：二○二四年十一月

進口商：AGAM Trading Co.

熱線：9121 7676 或 9222 4131

