新月牌鮮腐竹未標示含二氧化硫　食安中心促停止食用及停售

食環署食安中心今日（13日）公布，新月牌鮮腐竹的一個預先包裝樣本，含有的防腐劑二氧化硫，但未有在食物標籤標明有關添加劑的作用類別及名稱，呼籲市民停止食用受影響批次產品，市面亦應立即停售。



新月牌鮮腐竹的一個預先包裝樣本，未有在食物標籤標明有關添加劑的作用類別及名稱。（網上圖片）

產品資料如下︰

產品名稱：鮮腐竹

品牌：新月牌

產地：中國

淨重：200克

此日期或之前食用：2024年4月25日

總代理：雅逸實業有限公司

食安中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃從觀塘一超級市場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，而樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。食安中心已知會涉事總代理上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

有關總代理已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2692 8961，查詢上述產品的回收事宜。食安中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。