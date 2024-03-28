日本進口「紅糀黒酢」疑含問題紅麴成份　食安中心呼籲市民勿食用

日本多名有服食小林製藥公司，出品的紅麴保健品後腎臟出現問題，該公司今日（28日）證實，再多2人懷疑服用有關產品後喪生，令總死亡人數增至4人。



食環署食安中心今日（28日）呼籲市民，不要食用一款日本進口瓶裝黑醋產品「紅糀黒酢」，可能含懷疑有問題紅麴成份。中心指，初步調查顯示銅鑼灣一個零售點曾出售受影響的瓶裝黑醋產品，該進口商已將受影響產品停售及下架。



食環署食安中心今日呼籲市民不要食用一款日本進口瓶裝黑醋產品「紅糀黒酢」，可能含懷疑有問題紅麴成份。（網上圖片）

銅鑼灣零售點曾出售受影響產品

食環署食安中心呼籲市民，不要食用一款日本進口瓶裝黑醋產品「紅糀黒酢」，詳情如下：

產品名稱：紅糀黒酢

品牌：福山黒酢株式会社

來源地：日本

容量：500毫升

進口商：黃金兄弟香港有限公司



中心表示，得悉日本近日正回收含有懷疑有問題紅麴原料的食品和飲品，隨即就事件聯絡進口商及零售商跟進，初步調查顯示銅鑼灣一個零售點曾出售受影響的瓶裝黑醋產品。中心續指，該進口商已按中心指示，將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線5132 8989，查詢有關產品的回收事宜。

中心又表示，已通知業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，亦已經加強相關監測，以及密切留意日本當局收回問題食品的最新發展。中心稱調查仍然繼續，市民如想使用紅麴食品以改善健康狀況，應諮詢醫護人員的專業意見。