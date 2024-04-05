居處離世｜院舍離世末期病人如符三情況　個案6.3起毋須報死因庭

政府今日（5日）刊憲，訂明《2023年死因裁判官條例（修訂附表1）公告》（《第504章公告》）和《2023年生死登記條例（修訂附表2）公告》（《第174章公告》）6月3日實施，讓居於院舍末期病人更易選擇在居處離世。



同日起，於院舍離世院友生前如被診斷患有末期疾病，在離世前14日內曾接受一名註冊醫生診治，其死因證明書註明死於自然原因，則不需呈報死因庭。



政府指，為配合相關法例修訂，社會福利署將向殘疾人士院舍和非護養院的安老院舍發出工作指引，並為院舍員工提供包括生命晚期照顧在內的訓練，協助院舍實施在居處離世的安排。



2024年6月3日起，於院舍離世院友生前如被診斷患有末期疾病，在離世前14日內曾接受一名註冊醫生診治，其死因證明書註明死於自然原因，則不需呈報死因庭。 （資料圖片）

政府指可讓居於院舍的末期病人更易選擇在居處離世

政府今刊憲，訂明《2023年死因裁判官條例（修訂附表1）公告》（《第504章公告》）和《2023年生死登記條例（修訂附表2）公告》（《第174章公告》）將於6月3日實施，讓居於院舍的末期病人更易選擇在居處離世。

從當日起，於院舍離世的院友生前如被診斷患有末期疾病，亦在離世前14日內曾接受一名註冊醫生的診治，其死因證明書註明死於自然原因，則該死亡個案便不需呈報死因庭。份有關生效日期的公告於下周三（10日）將按先訂立後審議的程序提交立法會省覽。

社署將向殘疾人士院舍和安老院舍員工提供生命晚期照顧等訓練

政府指為配合相關法例修訂，社會福利署將向殘疾人士院舍和非護養院的安老院舍發出工作指引，並為院舍員工提供包括生命晚期照顧在內的訓練，協助院舍實施在居處離世的安排。