垃圾徵費｜盧偉國斥配套未準備好　違政策初心　倡回收點遍地開花

垃圾徵費將於8月起推行，經民聯立法會議員盧偉國認為，現時垃圾收費很多配套都未準備好，單靠現在的「綠在區區」及垃圾分類回收箱並不足夠，「回收點要遍地開花」以得到市民支持，重申至少要有完整回收鏈配合，才可以達至政策的初心。



此外，垃圾徵費「先行先試」計劃已在14個處所推行，至今約過了一星期。物業服務公司協會主席潘建良認為，市民在使用指定垃圾袋方面情況是進步中，約有五分一的住戶有使用相關垃圾袋。不過，他亦指，近八成住戶仍未知廚餘回收操作，政府有需要加強廚餘回收的宣傳教育。



4月1日，垃圾徵費先行先試計劃首天，深水埗的「三無大廈」試點內，樓梯間有放置使用指定袋的垃圾桶，並張貼了計劃詳情。（資料圖片／梁鵬威攝）

垃圾徵費在8月1日推行，其中「先行先試」計劃已在14個處所推行。經民聯立法會議員盧偉國在在電台節目《政經星期六》表示，垃圾收費的初心並不是透過市民購買指定垃圾袋，以收費形式處理垃圾，而是鼓勵源頭減廢，亦有共識要達致用者自付原則。不過，他認為現時情況與政策目標似乎有出現，垃圾徵費後市民即使有減廢，卻都面對管理費增加，與計劃的初心有出入。

盧偉國認為，現時垃圾收費很多配套都未準備好，單靠現在的「綠在區區」及垃圾分類回收箱並不足夠，參考內地、台灣及日本等地區在民居附近已有不少的回收點，而台灣更加有廚餘車來收集，「如果你香港𠵱啲配套未有，你唔可以話你行咗𠵱條例正式實行之後，啲人因為肉痛喇，就自動自覺減廢，𠵱個真係唔得」。

他認為，回收點要遍地開花，以獲市民支持，重申至少要有完整回收鏈配合才可以達至政策的初心。

盧偉國稱,，回收點要遍地開花以獲得市民支持。（資料圖片 ／黃浩謙攝）

垃圾徵費「先行先試」計劃已在14個處所推行，不少人都關注暫時成效為何。在住戶方面，物業服務公司協會主席、柴灣連翠邨物業董事總經理潘建良表示，現時情況是進步中，由第一日只有210戶拿取指定垃圾袋，現時已增至250戶，即九成已領取。

至於有多少人做用指定垃圾袋，他估計，首日只有六分之一的住戶有使用相關垃圾袋，現時就增至五分一，「咁耐無聽到居民好大聲音話唔夠用，以往都係用咁大個，只係佢哋用白色姐。」

連翠邨。（資料圖片）

被問到居民在廚餘回收方面的情況如何，他則指，邨內設有一部廚餘機，每日平均有40人次使用，平均每次回收 0.5至1公斤，「我諗有八成都唔係好識用或者無咁嘅習慣」，政府有需要加強廚餘回收的宣傳教育。

社區組織協會副主任施麗珊補充，在三無大廈方面，不少市民亦對現時的「先行先試」計劃不了解，不少居民在先試先行推出當日亦未收到指定垃圾袋，亦有居民並不知垃圾袋要棄置在什麼地方。她又指，不少人不良於行，未必可以到距離大廈甚遠的地方棄置垃圾，希望政府思考會否如外國設上門收垃圾的服務。

張宇人（廖雁雄攝）

至於餐飲業界方面，飲食界議員張宇人在同一節目表示，在未有垃圾徵費前餐飲業人手已十分緊絀，不少人都「唔憂工做」，「講緊九龍城洗碗都要二萬二」，故難以要求員工幫助分廚餘而作回收。

他績指，除了人手外，位置亦是其中一個困難去做垃圾分類，但得悉政府已開始拍攝短片教導中小型食肆可以如何分類，有信心政府會觀察「先行先試」的成效，再決定日後如何推行。