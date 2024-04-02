垃圾徵費｜已試行一天　施麗珊稱三無大廈居民不了解　倡宣傳協調

垃圾徵費先行先試計劃於昨日（1日）開展，不少市民都關注實際執行問題，社區組織協會副主任施麗珊就今早（2日）在港台表示，曾向計劃中兩棟深水埗「三無大廈」住戶了解，發現有居民仍未了解詳情，建議政府試行前應向住戶協調。



▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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施麗珊於港台《千禧年代》指，她曾與深水埗兩棟參與先行計劃的「三無大廈」居民了解，得知政府有派人上門派袋，惟有部分人因不在家而未有領取，他們若要領取，就要到石硤尾，變相有住戶認為不方便而不主動前來領取，打算等政府下次上門再派。

她續指，原以為當局前事曾與住戶協商，「但依家似乎就唔係」；她又提到，大廈雖有張貼試行計劃海報，但就「無講點做、要做啲乜」，建議政府要觀察三無大廈住戶的垃圾袋用量、棄置大型垃圾時的困難，並與住戶了解需要，否則住戶「唔知點做，掉去邊都唔知」。

她又提到，即使有清潔工，但相信情況與三無大廈類似，有集體清潔時，又會衍生住戶是否個別使用垃圾袋，抑或使用大垃圾袋，再均分垃圾費的問題。

廚餘機、綠在區區回收站不足

針對有人或為省錢，選擇儲存數天垃圾再棄置，施麗珊就認為一般家庭以廚餘、小型垃圾為主，垃圾袋已可應付；惟她指現時問題是廚餘機、綠在區區回收站不足，希望政府可改善相關配套以及延長服務時間。

另外，政府亦應允許「一袋多用」，讓商店派發膠袋時以指定垃圾袋替代，大型垃圾則可設上門或樓下回收服務，以釋除三無大廈住戶的憂慮。

▼4月1日 大埔新達廣場為其中一個試行垃圾徵費地點▼



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顏汶羽：安老院舍難減醫療用量 靠廚餘減最多垃圾

另一個參與試行計劃的地點是屯門一間安老院，民建聯立法會議員顏汶羽在同一節目指，試行前有到院舍了解準備工作，院舍就按原本每月垃圾袋用量，向環保署領取1,000個等同原有35至75公升垃圾桶容量的膠袋、以及垃圾標簽；院內亦有張貼海報，設置三色回收桶、廚餘桶等，院舍亦向他表示，廚餘應是最能減少的垃圾，但一些醫療用品如口罩、尿片、甚至紙巾等就難以減少。

4月1日，環境及生態局局長謝展寰（右一）視察前往新生精神康復會屯門長期護理院，視察垃圾收集、分類回收、廚餘回收的情況。（環境及生態局FB）

顏汶羽又提到，兩層高的院舍，目前有劃分區域放置垃圾，並分早午晚3次派員工推垃圾到垃圾站或綠在區區回收站。

他稱，由於垃圾站與院舍距離較近，故可以做到一般垃圾、廚餘棄置；但回收站路程可能要20至30分鐘左右，回收量低的情況下，院舍選擇另覓空間儲存，配合好時間才會到回收站。

被問到坊間有聲音要求院舍或應豁免，顏汶羽就回應指，院舍可盡力做好回收，將成本減到最低。他續表示，住院長者應享有部份津貼，「但你話完全豁免，又唔係好同意」，因會違反徵費「用者自付」的立意。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

酒樓經理：裝7成須綁口 否則不符棄置規格

試行計劃的酒家新光宴會廳經理陳鳳儀就指，已分別獲派40個240公升與20個660公升垃圾袋，惟每日平均要用兩個660、240膠袋，故目前預計只能使用一個星期多。

她特別提到，一般而言660公升膠袋絕對足夠使用，但240公升膠袋就「差少少」，每次只能裝滿7成左右就要綁口，否則裝太滿就無法綁口、甚至膠袋會因垃圾太重而出現墜下情況，不符棄置規格。

她又指，依照目前用量，預計日後正式收費後，一個月會多增6000元成本購置垃圾袋；惟暫時不考慮將成本轉稼予消費者，因「依家經濟唔係好好，（市民）覺得貴更加唔嚟，令生意更加難做」。

而就著膠袋負重、形狀問題，她就指會再向環保署反映，希望當局再改良膠袋設計。

▼1月26日 垃圾徵費指定袋開賣▼



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九龍城區議員吳寶強則指，試行的九龍城成龍居街坊都有收到政府派發的15公升指定袋。他又指，住戶雖未實際與物管公司協調，但整體支持計劃，惟希望可增加區內回收點。有住戶就向他反映，希望流動廚餘回收服務可以延長，因為各個家庭煮、食時間不一，定在晚上9時半完結太匆忙，「未食完就要落街放廚餘」，否則就要多走7、8條街。