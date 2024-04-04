垃圾徵費｜環保署長到訪多個試點　三無大廈居民：指定袋收費過高

垃圾收費「先行先試」計劃於本月1日開始實行，環境保護署署長徐浩光於過去兩日（2至3日）到訪「先行先試」試點處所，當中包括深水埗北河街及長沙灣道的「三無」大廈試點，以了解住戶和商戶的反應和需要。有三無大廈居民表示，計劃實行困難及指定袋收費過高，加上大廈缺乏管理，認為必然有住戶會違規處理垃圾。



環保署表示，政府會認真考慮「先行先試」收集到的結果，意見和試行的經驗，更好掌握整體情況，為下一步作務實部署和處理。



▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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「三無」居民：大廈缺乏管理 必有住戶違規處理垃圾

環境及生態局Facebook今日發放徐浩光到訪多個「先行先試」情況，其中位於深水埗北河街及長沙灣道的「三無」大廈試點，有居民表示，明白垃圾收費的目的是減廢，但認為計劃實行十分困難及指定袋收費過高，加上三無大廈缺乏管理，認為必然有住戶會違規處理垃圾；亦有居民認為回收資訊不足，回收設施距離太遠及不便，應加強推廣及支援。

就兩個「三無」大廈試點，專隊人員自三月下旬開始安排逐戶探訪，並上門派發指定袋，沒人應門的單位門上會張貼通告和留下聯絡電話，也有居民表示不願意參與「先行先試」。此外，「三無」大廈「先行先試」對象是住宅處所，地下商戶並未納入計劃，環保署已派員向相關商戶說明情況。

柴灣連翠邨需調配額外員工處理違規垃圾

徐浩光到訪柴灣連翠邨，物業管理人員表示，居民已開始使用指定袋棄置垃圾，但需調配額外員工協助處理違規垃圾，擔心影響其他日常工作，需要減少公共地方的清潔次數。

商場物管：指定袋容量不合用

兩個商場試點方面，大埔新達廣場和屯門卓爾廣場的前線人員亦向他反映，指出兩款最大型指定袋（240公升及660公升）設計上的問題，建議改善設計，例如加長垃圾袋、袋口加設粗帶或索帶方便紮起。

商場方面亦反映，每日需處理大量棄置發泡膠箱，希望環保署可提供更妥善的處理方法和支援。就早前部分商户指管業處提供的指定袋容量不合用，徐浩光已指示環保署人員聯絡物管跟進，安排向商戶提供不同容量的指定袋。

至於設置於商場公用地方的垃圾桶，商場方面安排清潔工用指定袋直接收集垃圾，因此毋須再套上指定袋。

食肆建議政府考慮營商環境 改善指定袋設計

兩間食肆試點，新蒲崗新光宴會廳及旺角鋿晶館負責人就徐浩光表示，員工大致上已適應使用指定袋，並會配合「先行先試」，但政府亦須考慮現時的營商環境，顧及業界人手短缺及地方不足等問題，推行分類回收和垃圾收費會增加業界的經營成本及壓力。員工則反映指定袋的設計有待改善，以及廚餘和其他回收物分類收集時遇到的操作問題。

環保署表示，政府會認真考慮「先行先試」收集到的結果，意見和試行的經驗，更好掌握整體情況，為下一步作務實部署和處理。

謝展寰視察鄉郊新型密封式垃圾收集設施

環境及生態局局長謝展寰則在昨日（3日）聯同該局常秘（食物）劉利群、食境署署長楊碧筠，與立法會議員楊永杰、梁文廣、陳克勤及李梓敬一同到大埔區的元嶺村及南華莆，視察新型密封式垃圾收集設施。

2022年施政報告宣布，優先在約500個鄉郊地點設置新型密封式垃圾收集設施，在2022至23年間，食環署已在約150個鄉郊地點設置該等設施，計劃至2026年間增至350個地點。