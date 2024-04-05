4‧22走塑｜謝展寰指替代餐具僅貴4毫　有小店稱或不轉嫁予消費者

本港4月22日起實施首階段即棄膠餐具管制，環境及生態局局長謝展寰出席電台節目時指出，不少餐廳早在去年已開始走塑， 以全套外賣餐具計算，成本僅較現時貴3、4毫，有小店亦向他們反映未必會轉嫁成本給消費者。他預料，隨著未來有更多代替品推出，有關非塑膠餐具成本也會下降。



謝展寰曾指，有八成中小型食肆仍未為422首階段走塑做準備（資料圖片／廖雁雄攝）

今月22日起將實施首階段即棄膠餐具管制，謝展寰早前在立法會上曾指，有八成中小型食肆仍未為422首階段走塑做準備。他形容，香港比起內地和澳門已走慢了。

對於有市民憂心餐飲業會轉嫁成本予消費者，謝展寰則表示，不少餐廳早在去年已開始走塑， 以全套外賣餐具計算，成本僅較現時貴3、4毫，有小店亦向他們反映未必會轉嫁成本給消費者。他亦預料，隨著未來有更多代替品推出，有關非塑膠餐具成本也會下降。

港府會在8月1日推行垃圾徵費，謝展寰指出，希望在今年年中前將智能回收廚餘桶的設立，由現時100個擴至全港逾200個公共屋邨，同時接受1000戶以上的私人屋苑申請廚餘機，未來亦會降低有關申請門檻。