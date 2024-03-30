多區電壓驟降　疑山火所致　機電署要求中電4周內交事故報告

今日（30日）下午九龍、新界部分地區發生供電事故。機電署在下午收到中電公司通報有關事故指，中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。



升降機或會因啓動保護裝置而暫停運作

今日（30日）下午約12時28分，九龍、新界部分地區發生供電事故。機電署在下午約12時42分收到中電公司通報有關事故指，中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。

署方表示，由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啓動保護裝置而暫停運作。根據中電通報，初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

要求四周內提交報告

機電署稱在中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並即時派員到現場進行評估工作。已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。此外，機電署已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況，並調配人手到受影響地區，協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。機電署會繼續和中電密切聯繫，並敦促中電採取適當的跟進工作。