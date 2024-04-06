MIRROR｜阿Mo首坐上配合上肢雙側復康機械人輪椅　盼熟習日常活動

在2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在新一封代禱信指，阿Mo首次坐上配合「上肢雙側外骨骼」的復康機械人輪椅，過程暢順，又期盼他能夠熟習並模仿上肢日常生活的動作。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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初嘗上肢雙側外骨骼 期盼熟悉上肢日常動作

李牧師在信中表示，過去一周籌備已久的「上肢雙側外骨骼」已整理配合輪椅，將阿Mo安置在這部復康機械人輪椅上。他稱阿Mo第一次使用的過程總算暢順，又期盼在前面每周大概六次的使用會逐漸加上複雜的動作，使上肢在機械的帶動下，熟習並模仿上肢日常生活的動作。

上下肢肌肉結實增長 形容情況少有

李牧師亦表示，阿Mo在四月會開始加碼密集復康治療，希望他能夠應付密集治療的挑戰，並得到顯著的效果。信中提及，過去一年，阿Mo的上下肢肌肉不僅沒有收縮，更是結實地增長，並稱對於「脊柱神經高位截癱」傷患者來說是少有的。

他續指，直到今天阿Mo 已能夠與教授們互動，另外有教授正已聯絡各方專家，為阿Mo制定出前面可行醫療突破方案，他表示盼望已久的「東風」可以隨時出現。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 89 (20240407)

「你(神) 的話是我腳前的燈，是我路上的光。」 (詩篇119:105)

【解說】：

1) 人生就是一條要走的道路，特別在聖經時代的泥沙路更不是每條都像現今的柏油路這樣平坦舒適，當時更沒有現代的照明系統，全靠手提小油燈在走路的時候照明，因此無法看得很遠。

2) 神的話就像這小油燈照明腳前的路一樣，清晰地指引每一步，卻不是像大燈一般可以照得很遠。

3) 阿Mo和我們過去到現在走過的這段路，正是靠著這腳前的燈和路上的光走過來的！因為前面每一步都是受著各方的因素影響，未來的路更是我們不能預計的，唯有靠著神話語的支撐，才給我們力量走下去。

(一) 啟言(Mo)

1) 【阿Mo大學所唸的課程，有助他對治療的認識和了解】

阿Mo在大學時所唸的學科，對他現在的治療有明顯的幫助。無論是從不同途徑找到最新相關研究醫學期刊，研究的成果及發展，對他都可以稍微增添一點相關治療資訊，以致知道怎樣諮詢或與教授們溝通互動。

2) 【初嘗「上肢雙側外骨骼」(Harmonic Bionic)】

a) 過去一週籌備已久的「上肢雙側外骨骼」已整理配合輪椅，將阿Mo安置在這部復康機械人輪椅上，第一次使用的過程總算暢順。盼望在前面每週大概六次的使用會逐漸加上複雜的動作，使上肢在機械的帶動下，熟習並模仿上肢日常生活的動作。

b) 非常感謝劉教授帶領的中大醫院物理治療團隊費盡思量，尋找合適的輪椅和設計一個斜台配合這「上肢雙側外骨骼」的使用，因為阿Mo 暫時仍不能站立。

3) 【面對新療程的第一星期】

a) 在增加治療的密度下，阿Mo更需要把握每一刻讓身心靈休息的機會，那怕閉上眼睛歇息一會。

b) 護工姐姐更需要提前在早上5 時起床，為前往醫院接班作好預備。

4) 【禱告】

a) 請為阿Mo在四月開始的加碼密集復康治療禱告，能夠應付密集治療的挑戰，並帶來顯著的效果；護工也能在身心靈健康地面對阿Mo的需要。

b) 請為物理治療團隊能熟練靈活操作這全新的「上肢雙側外骨骼」機械人禱告，願所有使用的傷患者能得到進一步的復康提升。

(二)【去年今週代禱信(37) – 2023年04月09日】 - 前後一年的比較：

1) 【去年今日】

a) 一年前：「肌肉有所增長」

b) 一年前：醫護教授開始按著阿Mo的處境製定每週療程。

2) 【一年後的今天】

a) 過去一年，阿Mo的上下肢肌肉不僅 沒有收縮，更是結實地增長，這是「脊柱神經高位截癱」傷患者來說是少有的。

b) 到今天阿Mo 已能夠與教授們互動，並建議每週可以配合的實用療程；加上教授正已聯絡各方專家，為阿Mo制定出前面可行醫療突破方案，真的盼望已久的「東風」可以隨時出現。

(三) Mo爸媽

1) 「從神得安慰，再有力安慰別人」

「我們在一切患難中，神就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的不人。」(哥林多後書1:4)

在過去阿Mo受創的日子之中，是何等真實體驗神貼心的安慰。沒有神的安慰，心靈怎可以得平安及勇氣，也何來能力體恤別人的需要去安慰他們。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神，「醫護能活出醫者心，加上醫療科技一日千里的發展，成為傷患者的福音。」