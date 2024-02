MIRROR｜阿Mo終可透過自力控制外骨骼移動步伐　惟胸椎神經稍變細

2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫,其父親、牧師李盛林在新一封代禱信指,阿Mo在過去數天因膀胱反應而冒汗不適,需要安排檢查,不過他稱阿Mo去年的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠自動模式,直至今天終於可自力控制,「能藉上身輕微擺動控制外骨骼的移動步伐」。



因膀胱反應而冒汗不適 需要安排檢查

李盛林牧師在信中表示,阿Mo剛過去幾天因膀胱的反應而冒汗不適,需要安排檢查。他又指,阿Mo在過去一周是受創以來第一次接受胸椎和腰椎MRI,盼能幫助確定前面治療方向和可行性。

胸椎神經因長期沒有受刺激而稍微變細但不至於萎縮

不過,他稱阿Mo的胸椎神經因長期沒有受刺激而稍微變細,但不至萎縮。李牧師期盼,阿Mo的膀胱反應及不適能早日得到適當的處理,而其胸椎神經能持續穩定下來 。

另外,信中提及,阿Mo去年有幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠自動模式,教授嘗試讓他自行擺動上身控制外骨骼。直至今天,阿Mo終於可自力控制,「能藉上身輕微擺動控制外骨骼的移動步伐」。

Mo父:家人女友與阿Mo共同進退

信末表示,每天阿Mo的家人與女朋友都是帶著與他共同進退的心靈去探望鼓勵他,「阿Mo 面對身體復康的過程,也是我們一起同心同行的復康過程 。」他續指,隨著阿Mo 治療過程的變化,深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,更感謝神 「在漫長的復康路上有不少有心人的鼓勵同行」。李牧師又稱,體驗到聖經所說:「與喜樂的人同樂,與哀哭的人同哭」的力量。

李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)代禱信 82 (20240217)

「至於我,我要仰望耶和華,要等候那救我的神,我的神必應允我」(彌迦書 7:7)

【解說】:

1) 無論環境如何不利,「至於我」 專心仰望神,不看環境。

2) 動詞「仰望」、「等候」、「應允」所需要的 不是被動地等候勝利,而是以禱吿和希望主動地參與。

3) 並不放棄或向沮喪投降,而是『 等候』。這也是無助者最有力的行動。

(一) 啟言(Mo)

1) 【漫長復康如坐長途機難免遇上氣流】

a) 【膀胱反應】

剛過去幾天因膀胱的反應而冒汗不適,需要安排檢查。

b) 【胸、腰椎磁力共振(MRI) 】

i) 過去一週是受創以來第一次接受胸椎和腰椎MRI,盼能幫助確定前面治療方向和可行性。

ii) 胸椎神經因長期沒有受刺激而稍微細了,但不至萎縮。

2) 【禱告】:

a) 請為膀胱反應帶來的不適禱告,願 早日得到適當的處理,使阿Mo能夠早日康復。

b) 胸椎神經能持續穩定下來 。

c) 前幾星期的代禱信開始探討治療的可行方向,請為 各方能夠就治療的可行方向聯繫,其且能夠了解和安排 未來確定的醫療方案禱告;願在這期間需要跟進方案手續能通達順利。

(二)【去年今週代禱信(30) – 2023年02月17日】 - 前後一年的比較:

1) 【去年】「從外力到自力」

這幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠自動模式,教授嘗試讓阿MO 自行擺動上身控制外骨骼。請為他除了能用上身少許平衡擺動控制能帶動外骨骼更暢順的移動禱告。

2) 【今天】終於可自力控制:「能藉上身輕微擺動控制外骨骼的移動步伐」

(三) 阿Mo相關的醫療簡介【「腦脊椎電子橋」 (brain-spine device)】

1)《Nature》24 May, 2023 “Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface”

上兩週提及再生醫學對脊髓創傷患者可重拾活動能力的幫助,今週開始探討另一個在晶片科技上對脊髓復康的研究 – 「腦脊椎電子橋」。

a) 腦脊接口 (brain spine interface - BSI) 由一個完全植入的記錄和刺激系統組成,可在大腦皮層發出信號和針對脊髓區域的硬膜外電刺激,模擬調制兩者之間建立直接聯繫。

b) BSI 能使脊髓傷患者自然控制雙腿的運動 ,從而站立、行走、爬樓梯,甚至穿越複雜地形。

c) 即使BSI在關閉的情況下,癱瘓者也可以重新藉著拐杖在地面上行走。

2)【禱告】:

除了仍禱告靠著創造主大能的醫治外,更祈求天父賜給教授們智慧能力,以釐定前面的醫療方案。

(四) Mo爸媽

1)「繼續同行82週」

a) 每天家人與女朋友都是帶著與阿Mo共同進退的心靈去探望鼓勵他。阿Mo 面對身體復康的過程,也是我們一起同心同行的復康過程 。

隨著阿Mo 治療過程的變化,我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,更感謝神 「在漫長的復康路上有不少有心人的鼓勵同行」。我們也體驗到聖經所說:「與喜樂的人同樂,與哀哭的人同哭」的力量。